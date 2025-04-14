Краснодарцам предлагают сдать на переработку технику и электронику. Где и когда?

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре 19 и 20 апреля пройдет экологическая акция «Электросбор»

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 19 и 20 апреля всероссийскую акцию «Электросбор». В эти дни можно сдать любую технику и электронику на переработку: пылесосы, телевизоры, утюги, чайники, принтеры, ноутбуки, провода, мышки, наушники и так далее. Аккумуляторы, батарейки и лампочки принимать не будут.

«Выбрасывать электронику на свалку — опасно для окружающей среды и нашего здоровья. Она может содержать в себе свинец, ртуть и прочие опасные вещества, которые наносят вред атмосфере. Также в ней могут быть драгоценные металлы, такие как платина, золото, серебро. При правильной утилизации их извлекают и находят более полезное применение, чем учесть на свалке», — рассказали организаторы.

«Скоро они будут размером с капибару»:

Для сбора возле Экоцентра будет стоять специальная машина. Погружать технику нужно самостоятельно. Все собранное отправится в компанию «Ферратек» для дальнейшей переработки.

Акция продлится оба дня с 12:00 до 20:00. Экоцентр находится по адресу улица Одесская, 48 В.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край занял второе место по объему производимого мусора. Больше только Московская область.

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