Краснодарцам предлагают сдать на переработку технику и электронику. Где и когда?

Краснодарский экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 19 и 20 апреля всероссийскую акцию «Электросбор». В эти дни можно сдать любую технику и электронику на переработку: пылесосы, телевизоры, утюги, чайники, принтеры, ноутбуки, провода, мышки, наушники и так далее. Аккумуляторы, батарейки и лампочки принимать не будут.

«Выбрасывать электронику на свалку — опасно для окружающей среды и нашего здоровья. Она может содержать в себе свинец, ртуть и прочие опасные вещества, которые наносят вред атмосфере. Также в ней могут быть драгоценные металлы, такие как платина, золото, серебро. При правильной утилизации их извлекают и находят более полезное применение, чем учесть на свалке», — рассказали организаторы.