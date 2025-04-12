Netflix поделился первым трейлером комедийной мелодрамы «Бабули». В главной роли Винс Вон

Уроженец Бруклина Джо Скаравелле тяжело переживает утрату любимой матери. Одинокий мужчина с бесперспективной работой жаждет все начать с чистого листа. Вдохновленный любовью своей родительницы-итальянки к готовке, Джо открывает уникальный ресторан. При этом герой не имеет ни кулинарного опыта, ни денег. Тем не менее, он собирает необычную команду поваров, состоящую исключительно из бабушек.

Премьера картины состоится на платформе 9 мая.