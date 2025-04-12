Netflix поделился первым трейлером комедийной мелодрамы «Бабули». В главной роли Винс Вон

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  • Кадр из трейлера к фильму «Бабули» © Скриншот видео с Rutube-канала «MelorFilm»
    Кадр из трейлера к фильму «Бабули» © Скриншот видео с Rutube-канала «MelorFilm»

В сети появился трейлер фильма «Бабули» — нового режиссерского проекта Стивена Чбоски (18+)

Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер комедийной мелодрамы «Бабули». Фильм снят по мотивам реальных событий.

Постановщиком ленты выступил режиссер Стивен Чбоски («Хорошо быть тихоней», «Чудо»). Главную роль исполнил Винс Вон. Также в касте значатся Сьюзен Сарандон, Линда Карделлини, Дреа де Маттео, Талия Шайр.

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Премьера картины состоится на платформе 9 мая.

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Netflix поделился первым трейлером комедийной мелодрамы «Бабули». В главной роли Винс Вон
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