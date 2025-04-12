Netflix поделился первым трейлером комедийной мелодрамы «Бабули». В главной роли Винс Вон
В сети появился трейлер фильма «Бабули» — нового режиссерского проекта Стивена Чбоски (18+)
Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер комедийной мелодрамы «Бабули». Фильм снят по мотивам реальных событий.
Постановщиком ленты выступил режиссер Стивен Чбоски («Хорошо быть тихоней», «Чудо»). Главную роль исполнил Винс Вон. Также в касте значатся Сьюзен Сарандон, Линда Карделлини, Дреа де Маттео, Талия Шайр.
Уроженец Бруклина Джо Скаравелле тяжело переживает утрату любимой матери. Одинокий мужчина с бесперспективной работой жаждет все начать с чистого листа. Вдохновленный любовью своей родительницы-итальянки к готовке, Джо открывает уникальный ресторан. При этом герой не имеет ни кулинарного опыта, ни денег. Тем не менее, он собирает необычную команду поваров, состоящую исключительно из бабушек.
Премьера картины состоится на платформе 9 мая.
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