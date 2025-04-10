В Краснодаре в кино покажут триллер «Дыхание шторма» с Вуди Харрельсоном

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Дыхание шторма» © Скриншот видео с Rutube-канала «Экспонента фильм»
    Кадр из трейлера к фильму «Дыхание шторма» © Скриншот видео с Rutube-канала «Экспонента фильм»

В Краснодаре можно будет посмотреть художественный ремейк документального фильма «Дыхание шторма» 2019 года (18+)

10 апреля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Дыхание шторма». Это художественный ремейк одноименной документальной картины 2019 года. Лента представляет собой драматический триллер.

Режиссером выступил Алекс Паркинсон («Речные монстры»). Главные роли в фильме исполнили Вуди Харрельсон, Симу Лю, Финн Коул, Клифф Кертис и Джимон Хаунсу.

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Сюжет основан на реальных событиях. Корабль с дайверами попадает в сильный шторм в Северном море. Из-за аварии обрывается страховочный трос, и один из участников команды застревает на глубине 100 метров. Запаса кислорода у него всего на 10 минут.

Посмотреть фильм «Дыхание шторма» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино покажут триллер «Западня» с Энтони Хопкинсом и Биллом Скарсгардом.

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