В Краснодаре в кино покажут триллер «Дыхание шторма» с Вуди Харрельсоном

В Краснодаре можно будет посмотреть художественный ремейк документального фильма «Дыхание шторма» 2019 года (18+)

10 апреля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Дыхание шторма». Это художественный ремейк одноименной документальной картины 2019 года. Лента представляет собой драматический триллер.

Сюжет основан на реальных событиях. Корабль с дайверами попадает в сильный шторм в Северном море. Из-за аварии обрывается страховочный трос, и один из участников команды застревает на глубине 100 метров. Запаса кислорода у него всего на 10 минут.

Посмотреть фильм «Дыхание шторма» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».