«Разговоры, письма, исповеди об отцах». В Краснодаре покажут премьеру документального спектакля «Мой маленький папа»

Проект «Культурные люди» покажет спектакль, созданный на основе реальных диалогов. Героини поделятся историями о своих отцах

«Это не просто постановка. Это голоса, воспоминания и эмоции реальных девочек, женщин, дочерей — их разговоры, письма, исповеди об отцах. Трогательные, смешные, горькие, неожиданные. Истории, которые не придумать, их можно только услышать и прожить», — говорится в описании спектакля.

Театральный проект «Культурные люди» сообщил , что 19 апреля состоится премьера спектакля «Мой маленький папа». В спектакле пять девушек делятся историями о своих отцах.

Спектакль создан в жанре вербатим или документального театра. В таких постановках актеры произносят дословные фразы реальных людей, сохраняя интонации, паузы, даже оговорки.

«Это спектакль не только про отцов и дочерей. Он про любовь, про отсутствие, про память, про то, как мы носим в себе тех, кто нас вырастил или не вырастил», — сообщили создатели спектакля.

Музыку к спектаклю в реальном времени будет создавать композитор Миша Браун.

Misha Braun — выпускник консерваторий Москвы и Германии, композитор команды Антона Беляева. Выступал на фестивалях в США, Канаде и Европе.

Премьера пройдет 19 апреля в 19:00 в арт-пространстве «Факультет» по улице Северной, 370. Подробности уточняйте у организаторов.