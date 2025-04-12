В краснодарском баре состоится лекция о светской жизни Серебряного века

Краснодарцам расскажут о литературных салонах, светских встречах и спиритических сеансах периода Серебряного века (18+)

Литцентр Краснодара анонсировал на 17 апреля лекцию «Светская жизнь Серебряного века». Филолог Анастасия Чернова расскажет удивительные истории о людях и эпохе.

«Мы приглашаем на лекцию о светской жизни интеллигенции, чтоб достоверно узнать, как именно жили наши кумиры», — рассказали организаторы.

Серебряный век — название периода в истории русской поэзии, относящегося к концу XIX—началу XX веков. Наиболее яркими представителями периода стали Владимир Маяковский, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Александр Блок, Андрей Белый, Константин Бальмонт.

Начало в 19:00. Встреча пройдет в баре «Винзавод» по улице Мира, 38/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.