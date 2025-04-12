В краснодарском баре состоится лекция о светской жизни Серебряного века
Краснодарцам расскажут о литературных салонах, светских встречах и спиритических сеансах периода Серебряного века (18+)
Литцентр Краснодара анонсировал на 17 апреля лекцию «Светская жизнь Серебряного века». Филолог Анастасия Чернова расскажет удивительные истории о людях и эпохе.
Программа:
- Как литературные салоны меняли жизни неизвестных, но талантливых личностей?
- В какие игры играли на светских встречах и почему Валерия Брюсова опасались многие дамы?
- Какую шведскую семью обсуждали чаще всего и для кого сексуальная революция стала тяжким бременем?
- Мистицизм и спиритические сеансы — кто вызывал Пушкина при всяком удобном случае?
- «Все мы бражники здесь, блудницы…» — о чем шептались в арт-подвале «Бродячая собака» и почему Анну Ахматову ожидали там с особым интересом?
- Что ели и как развлекались представители эпохи?
«Мы приглашаем на лекцию о светской жизни интеллигенции, чтоб достоверно узнать, как именно жили наши кумиры», — рассказали организаторы.
Серебряный век — название периода в истории русской поэзии, относящегося к концу XIX—началу XX веков. Наиболее яркими представителями периода стали Владимир Маяковский, Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Александр Блок, Андрей Белый, Константин Бальмонт.
Начало в 19:00. Встреча пройдет в баре «Винзавод» по улице Мира, 38/1. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12-13 апреля пройдут лекции «Фавориты Екатерины Великой».