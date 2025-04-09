«Яблоновский задохнется в пробках». Жители Адыгеи просят организовать объезд на время ремонта Тургеневского моста

Жители Яблоновского считают, что из-за ремонта и частичных перекрытий Тургеневского моста в поселке начнутся серьезные пробки. Они просят местные власти принять меры

8 апреля глава Тахтамукайского района Адыгеи Аскер Савв сообщил в своем телеграм-канале о начале ремонта Тургеневского моста, который соединяет Кубань с Адыгеей. «Транспортный поток между нашим районом и городом насчитывает свыше 50 тысяч автомобилей в сутки. Ремонт сооружения позволит улучшить движение на въезде и выезде из Тахтамукайского района», — отметил глава района. Савв также добавил, что ремонт не повлияет на работу общественного транспорта, автобусы Тахтамукайского района не изменят маршруты.

Под постом жители оставили комментарии. Они обеспокоены тем, что из-за ремонта Тургеневского моста в поселке Яблоновском начнутся серьезные пробки. Также будет много заторов на Яблоновском мосту. Одна из жительниц предложила организовать объездную дорогу для машин в обход поселка, чтобы его «жители не были чрезмерно стеснены». По ее словам, численность Яблоновского стремительно растет, из-за чего стало больше пробок. Машины ежедневно встают в пробку от улицы Гагарина до светофора на мост. «Возможно, можно пересмотреть на время ремонта и длительность светофора, который регулирует движение на перекрестке трассы с Яблоновским мостом», — отметила жительница.

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Напомним, ремонт Тургеневского моста начнется 15 апреля. Работы планируют завершить до 31 мая 2027 года. Проезд будут закрывать частично — по две полосы поочередно. Грузовикам полностью запретят въезд. Мост будет ремонтировать новороссийская компания ООО «Основа», которой владеет президент «Союза дорожников Кубани» и депутат ЗСК Александр Карпенко. Сумма контракта — 1,25 млрд рублей.