«Яблоновский задохнется в пробках». Жители Адыгеи просят организовать объезд на время ремонта Тургеневского моста

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Жители Яблоновского считают, что из-за ремонта и частичных перекрытий Тургеневского моста в поселке начнутся серьезные пробки. Они просят местные власти принять меры

8 апреля глава Тахтамукайского района Адыгеи Аскер Савв сообщил в своем телеграм-канале о начале ремонта Тургеневского моста, который соединяет Кубань с Адыгеей. 

«Транспортный поток между нашим районом и городом насчитывает свыше 50 тысяч автомобилей в сутки. Ремонт сооружения позволит улучшить движение на въезде и выезде из Тахтамукайского района», — отметил глава района.

Савв также добавил, что ремонт не повлияет на работу общественного транспорта, автобусы Тахтамукайского района не изменят маршруты.

Под постом жители оставили комментарии. Они обеспокоены тем, что из-за ремонта Тургеневского моста в поселке Яблоновском начнутся серьезные пробки. Также будет много заторов на Яблоновском мосту.

Одна из жительниц предложила организовать объездную дорогу для машин в обход поселка, чтобы его «жители не были чрезмерно стеснены». По ее словам, численность Яблоновского стремительно растет, из-за чего стало больше пробок. Машины ежедневно встают в пробку от улицы Гагарина до светофора на мост.

«Возможно, можно пересмотреть на время ремонта и длительность светофора, который регулирует движение на перекрестке трассы с Яблоновским мостом», — отметила жительница.

Между Новознаменским и Комсомольским микрорайонами Краснодара ограничат автомобильное и пешеходное движение:

Напомним, ремонт Тургеневского моста начнется 15 апреля. Работы планируют завершить до 31 мая 2027 года. Проезд будут закрывать частично — по две полосы поочередно. Грузовикам полностью запретят въезд. Мост будет ремонтировать новороссийская компания ООО «Основа», которой владеет президент «Союза дорожников Кубани» и депутат ЗСК Александр Карпенко. Сумма контракта — 1,25 млрд рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в микрорайоне Черемушки до середины лета перекроют движение из-за строительства новой дороги.

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«Яблоновский задохнется в пробках». Жители Адыгеи просят организовать объезд на время ремонта Тургеневского моста

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