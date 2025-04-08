В Краснодаре в кино покажут триллер «Западня» с Энтони Хопкинсом и Биллом Скарсгардом

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Западня» © Скриншот видео с youtube-канала FRESH Trailers
    Кадр из трейлера к фильму «Западня» © Скриншот видео с youtube-канала FRESH Trailers

В Краснодаре можно будет посмотреть ремейк аргентинского фильма «Мышеловка» 2019 года (18+)

10 апреля на экраны краснодарских кинотеатров выйдет фильм «Западня». Это ремейк аргентинской картины «Мышеловка» 2019 года. Лента представляет собой психологический триллер.

Режиссером выступил Дэвид Яровенски («Гори, гори ясно»). Главные роли в фильме исполнили Билл Скарсгард («Носферату», «Оно») и Энтони Хопкинс («Молчание ягнят»).

От сибирского интерната до Голливуда:

Автоугонщик Эдди проникает в роскошный припаркованный внедорожник. Вскоре он обнаруживает, что автомобиль — это ловушка. Транспорт принадлежит Уильяму, который самостоятельно и довольно извращенно вершит правосудие. Не имея возможности сбежать, Эдди вынужден бороться за выживание. Но время работает не в его пользу.

Посмотреть фильм «Западня» можно будет в кинотеатрах сетей «Формула кино», «Каро» и «Монитор».

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В Краснодаре в кино покажут триллер «Западня» с Энтони Хопкинсом и Биллом Скарсгардом
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