Появился первый трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема». В главной роли Бенисио Дель Торо

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  • Кадр из трейлера к фильму «Финикийская схема» © Скриншот видео с Rutube-канала «MelorFilm»
    Кадр из трейлера к фильму «Финикийская схема» © Скриншот видео с Rutube-канала «MelorFilm»

Вышел дебютный трейлер «Финикийской схемы» Уэса Андерсона (18+)

Кинокомпания Focus Features представила первый трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема». Сценарий написал сам режиссер совместно с постоянным соавтором Романом Копполой.

Это шпионский комедийный боевик, рассказывающий о взаимоотношениях отца, одного из самых состоятельных людей Европы, и его дочери. Действие сюжета разворачивается в 1940-х годах. Жа-Жа Корда решает завещать весь свой бизнес дочери. Внезапно герои оказываются втянуты в масштабный заговор.

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Главные роли исполнили Бенисио Дель Торо и Миа Триплтон. Также в фильме задействованы Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Бенедикт Камбербэтч, Майкл Сера, Билл Мюррей, Риз Ахмед и Джеффри Райт.

Мировая премьера ленты намечена на конец мая или начало июня. Не исключено, что картина станет фильмом открытия Каннского кинофестиваля.

Как писали Юга.ру, вышел первый трейлер фантастического экшна «Трон: Арес» с Джаредом Лето.

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Появился первый трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема». В главной роли Бенисио Дель Торо
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