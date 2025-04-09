Появился первый трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема». В главной роли Бенисио Дель Торо
Вышел дебютный трейлер «Финикийской схемы» Уэса Андерсона (18+)
Кинокомпания Focus Features представила первый трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема». Сценарий написал сам режиссер совместно с постоянным соавтором Романом Копполой.
Это шпионский комедийный боевик, рассказывающий о взаимоотношениях отца, одного из самых состоятельных людей Европы, и его дочери. Действие сюжета разворачивается в 1940-х годах. Жа-Жа Корда решает завещать весь свой бизнес дочери. Внезапно герои оказываются втянуты в масштабный заговор.
Главные роли исполнили Бенисио Дель Торо и Миа Триплтон. Также в фильме задействованы Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Бенедикт Камбербэтч, Майкл Сера, Билл Мюррей, Риз Ахмед и Джеффри Райт.
Мировая премьера ленты намечена на конец мая или начало июня. Не исключено, что картина станет фильмом открытия Каннского кинофестиваля.
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