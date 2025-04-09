Появился первый трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема». В главной роли Бенисио Дель Торо

Кинокомпания Focus Features представила первый трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема». Сценарий написал сам режиссер совместно с постоянным соавтором Романом Копполой.

Это шпионский комедийный боевик, рассказывающий о взаимоотношениях отца, одного из самых состоятельных людей Европы, и его дочери. Действие сюжета разворачивается в 1940-х годах. Жа-Жа Корда решает завещать весь свой бизнес дочери. Внезапно герои оказываются втянуты в масштабный заговор.