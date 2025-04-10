«Шоколадка для беременных», «интересней, чем дубайский». Что говорят краснодарцы об адыгском шоколаде

Предыстория . В конце марта появилась информация, что в поселке Яблоновском создали шоколад с адыгейским сыром и грецким орехом. Небольшая плитка стоит 550 рублей. Создатели — кондитерский дом O’late — заявили, что новинку быстро разбирают.

Напомним, в Краснодарском крае к Пасхе кондитеры предлагают дубайские куличи. Вместо привычных цукатов и изюма в выпечке другая начинка — хлеб с фисташками и тестом катаифи.