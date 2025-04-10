«Шоколадка для беременных», «интересней, чем дубайский». Что говорят краснодарцы об адыгском шоколаде
Собрали отзывы о шоколаде с адыгейским сыром
Предыстория. В конце марта появилась информация, что в поселке Яблоновском создали шоколад с адыгейским сыром и грецким орехом. Небольшая плитка стоит 550 рублей. Создатели — кондитерский дом O’late — заявили, что новинку быстро разбирают.
Две недели спустя Юга.ру собрали отзывы людей, которым удалось попробовать необычный адыгский шоколад.
Приводим комментарии, которые удалось найти в сети:
- «Это отвал всего вообще, анриал просто какой-то. Очень вкусный шоколад сам по себе. А сочетание сыра и шоколада для меня вообще привычное и с детства любимое, так что тут я ожидала, что будет вау. Еще и орешек подробленный и пропитанный чем-то. Обожаю неприторные сладости. Если вы тоже, то однозначно зайдет».
- «Попробовали, вкусно. Необычно и сытно. По мне он реально интересней, чем дубайский. Не такой сладкий».
- «Очень вкусный шоколад с сыром. Но будьте умнее, чем я. В наличии его нет, и мы делали предзаказ, за три дня вперед».
- «Пробовал, просто огонь».
- «Это вкусно! Очень необычное сочетание, что-то типа шоколадки для беременных. Правда стоит попробовать».
- «Вы так много упустили, если до сих пор не пробовали адыгейский сыр с шоколадом».
Напомним, в Краснодарском крае к Пасхе кондитеры предлагают дубайские куличи. Вместо привычных цукатов и изюма в выпечке другая начинка — хлеб с фисташками и тестом катаифи.
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