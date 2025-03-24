В Краснодарском крае к Пасхе кондитеры предлагают дубайские куличи. Сколько стоит необычное лакомство?

Вместо привычных цукатов и изюма в выпечке другая начинка — хлеб с фисташками и тестом катаифи.

На популярном сайте объявлений Юга.ру нашли кулинарные предложения к предстоящей Пасхе. Главный тренд праздника — дубайские куличи.

«Oбязaтeльнo порaдуeт cлaдкoeжек и любителей дубайского шоколада, станет прекрасным дополнением к праздничному столу и отлично подойдет в качестве подарка для близких», — говорится в одном из краснодарских объявлений.

Один такой кулич весом 500 г обойдется покупателю в 1800 рублей.