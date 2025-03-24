В Краснодарском крае к Пасхе кондитеры предлагают дубайские куличи. Сколько стоит необычное лакомство?
Дубайские куличи к Пасхе начали печь кондитеры Краснодарского края
На популярном сайте объявлений Юга.ру нашли кулинарные предложения к предстоящей Пасхе. Главный тренд праздника — дубайские куличи.
Вместо привычных цукатов и изюма в выпечке другая начинка — хлеб с фисташками и тестом катаифи.
Дубайский шоколад в Краснодаре:
«Oбязaтeльнo порaдуeт cлaдкoeжек и любителей дубайского шоколада, станет прекрасным дополнением к праздничному столу и отлично подойдет в качестве подарка для близких», — говорится в одном из краснодарских объявлений.
Один такой кулич весом 500 г обойдется покупателю в 1800 рублей.
В другом краснодарском объявлении все куличи стоят по 210 рублей, в том числе дубайский.
В Сочи дубайский кулич обойдется в 1200 рублей, в Сириусе — в 1500 рублей. Заказывать праздничное лакомство кондитеры рекомендуют заранее.
Как писали Юга.ру, краснодарские гамбургеры признали самыми дорогими в России.