В Краснодарском крае к Пасхе кондитеры предлагают дубайские куличи. Сколько стоит необычное лакомство?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Коллаж из скриншотов фото с сайта www.avito.ru
    © Коллаж из скриншотов фото с сайта www.avito.ru

Дубайские куличи к Пасхе начали печь кондитеры Краснодарского края

На популярном сайте объявлений Юга.ру нашли кулинарные предложения к предстоящей Пасхе. Главный тренд праздника — дубайские куличи.

Вместо привычных цукатов и изюма в выпечке другая начинка — хлеб с фисташками и тестом катаифи.

Дубайский шоколад в Краснодаре:

«Oбязaтeльнo порaдуeт cлaдкoeжек и любителей дубайского шоколада, станет прекрасным дополнением к праздничному столу и отлично подойдет в качестве подарка для близких», — говорится в одном из краснодарских объявлений.

Один такой кулич весом 500 г обойдется покупателю в 1800 рублей.

  • © Скриншот с сайта www.avito.ru/krasnodar
    © Скриншот с сайта www.avito.ru/krasnodar

В другом краснодарском объявлении все куличи стоят по 210 рублей, в том числе дубайский.

  • © Скриншот с сайта www.avito.ru/krasnodar
    © Скриншот с сайта www.avito.ru/krasnodar

В Сочи дубайский кулич обойдется в 1200 рублей, в Сириусе — в 1500 рублей. Заказывать праздничное лакомство кондитеры рекомендуют заранее.

  • © Скриншот с сайта www.avito.ru/krasnodar
    © Скриншот с сайта www.avito.ru/krasnodar
  • © Скриншот с сайта www.avito.ru/krasnodar
    © Скриншот с сайта www.avito.ru/krasnodar

Как писали Юга.ру, краснодарские гамбургеры признали самыми дорогими в России.

Еда Краснодар Кулинария Пасха Праздники

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В Краснодарском крае к Пасхе кондитеры предлагают дубайские куличи. Сколько стоит необычное лакомство?
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