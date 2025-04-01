В Адыгее создали свою версию дубайского шоколада. Из чего готовят и сколько стоит необычное лакомство?

Адыгея, Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «O’ЛАТЕ»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «O’ЛАТЕ»

В поселке Яблоновском создали шоколад с адыгейским сыром

28 марта кондитерский дом O’late сообщил, что в продаже появилась креативная сладость — молочный шоколад с адыгейским сыром и грецким орехом.

«Необычное, но безумно вкусное сочетание. Эксклюзивно только у нас. Лимитированная партия, успейте попробовать», — рассказали создатели.

Дубайский шоколад в Краснодаре:

Адыгский шоколад можно купить в кофейнях поселка Яблоновского по улицам Гагарина, 144/1, корпус 3 и Космической, 43. Создатели заявили, что новинку быстро разбирают, поэтому рекомендуют оформлять предзаказ на необычное лакомство.

Попробовать адыгский шоколад удалось читательнице Юга.ру. Но не с первого раза. Девушка рассказала, что увидела рекламу в местном паблике и поехала по указанным адресам, но все уже разобрали.

«Я не сдаюсь! На следующий день позвонила и забронировала. По сути вкусно, не такой приторный, как дубайский. Соленое со сладким — можно и с пивом, и с кофе. Достойный соперник дубайскому, тем более что последний уже надоел», — поделилась впечатлениями она.

По словам девушки, за небольшой кусок адыгского шоколада придется заплатить 550 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае к Пасхе кондитеры предлагают дубайские куличи.

Адыгейский сыр Адыгея Еда Заведения Кулинария Производство

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В Адыгее создали свою версию дубайского шоколада. Из чего готовят и сколько стоит необычное лакомство?
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