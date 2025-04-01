В Адыгее создали свою версию дубайского шоколада. Из чего готовят и сколько стоит необычное лакомство?

«Необычное, но безумно вкусное сочетание. Эксклюзивно только у нас. Лимитированная партия, успейте попробовать», — рассказали создатели.

28 марта кондитерский дом O’late сообщил , что в продаже появилась креативная сладость — молочный шоколад с адыгейским сыром и грецким орехом.

Адыгский шоколад можно купить в кофейнях поселка Яблоновского по улицам Гагарина, 144/1, корпус 3 и Космической, 43. Создатели заявили, что новинку быстро разбирают, поэтому рекомендуют оформлять предзаказ на необычное лакомство.

Попробовать адыгский шоколад удалось читательнице Юга.ру. Но не с первого раза. Девушка рассказала, что увидела рекламу в местном паблике и поехала по указанным адресам, но все уже разобрали.

«Я не сдаюсь! На следующий день позвонила и забронировала. По сути вкусно, не такой приторный, как дубайский. Соленое со сладким — можно и с пивом, и с кофе. Достойный соперник дубайскому, тем более что последний уже надоел», — поделилась впечатлениями она.

По словам девушки, за небольшой кусок адыгского шоколада придется заплатить 550 рублей.