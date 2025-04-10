Краснодарцев приглашают на лекции «Фавориты Екатерины Великой»

Краснодарский край

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  • «Апофеоз царствования Екатерины II», художник Г. Гульельми, 1767 год, Эрмитаж © Изображение находится в общественном достоянии
    «Апофеоз царствования Екатерины II», художник Г. Гульельми, 1767 год, Эрмитаж © Изображение находится в общественном достоянии

В Краснодаре состоится лекция о любовниках императрицы Екатерины II (16+)

Экскурсовод и историк Андрей Ступаченко анонсировал на 12-13 апреля лекции «Фавориты Екатерины Великой». Участникам расскажут о любовниках российской императрицы.

«Узнаем о дарах, орденах, титулах, поместьях и дворцах, которыми одаривала русская царица своих мужчин», — рассказали организаторы.

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Екатерина II взошла на престол в 1725 году в результате дворцового переворота против своего мужа — Петра III. Вскоре он погиб при невыясненных обстоятельствах. Согласно различным источникам, в фаворитах императрицы были Григорий Орлов, Григорий Потемкин, Платон Зубов, Александр Ланской, Иван Римский-Корсаков.

Начало в 18:00. Лекции пройдут в пространстве «Ретроградъ» по улице Красной, 64. Стоимость участия 2 тыс. рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 17 мая сотрудник Эрмитажа расскажет о загадке Помпей.

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