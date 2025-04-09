В Краснодаре пройдут лекции о том, как устроено классическое и современное искусство

В Краснодаре состоятся сразу две лекции от культуролога и философа Алексея Верзунова (16+)

Литературный музей Кубани анонсировал на выходные лекции культуролога и философа Алексея Верзунова. Они пройдут в рамках выставки «Глава про путешествие туда и обратно».