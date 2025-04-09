В Краснодаре пройдут лекции о том, как устроено классическое и современное искусство
В Краснодаре состоятся сразу две лекции от культуролога и философа Алексея Верзунова (16+)
Литературный музей Кубани анонсировал на выходные лекции культуролога и философа Алексея Верзунова. Они пройдут в рамках выставки «Глава про путешествие туда и обратно».
12 апреля в 16:00 начнется встреча «Как устроено классическое искусство». Участники рассмотрят процесс зарождения и развития искусства до его «классического» вида, а также функции и задачи в каждый период становления.
13 апреля в 16:00 стартует лекция «Как устроено современное искусство». Верзунов расскажет о причинах возникновения неклассического искусства в контексте общей трансформации цивилизации, объяснит его функции и задачи в человеческой культуре и истории.
Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону +7 (861) 268-58-78. Стоимость участия 200 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 13 апреля пройдет лекция «Приключения итальянцев в России».