В Краснодаре пройдут лекции о том, как устроено классическое и современное искусство

Краснодарский край

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  • Зрители в музее современного искусства в Денвере © Фото предоставлено по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported
    Зрители в музее современного искусства в Денвере © Фото предоставлено по лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В Краснодаре состоятся сразу две лекции от культуролога и философа Алексея Верзунова (16+)

Литературный музей Кубани анонсировал на выходные лекции культуролога и философа Алексея Верзунова. Они пройдут в рамках выставки «Глава про путешествие туда и обратно».

12 апреля в 16:00 начнется встреча «Как устроено классическое искусство». Участники рассмотрят процесс зарождения и развития искусства до его «классического» вида, а также функции и задачи в каждый период становления.

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13 апреля в 16:00 стартует лекция «Как устроено современное искусство». Верзунов расскажет о причинах возникновения неклассического искусства в контексте общей трансформации цивилизации, объяснит его функции и задачи в человеческой культуре и истории.

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону +7 (861) 268-58-78. Стоимость участия 200 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 13 апреля пройдет лекция «Приключения итальянцев в России». 

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