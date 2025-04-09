В Краснодаре пройдет лекция «Зодиаки и их влияние на нашу жизнь»

В Краснодаре 19 апреля состоится лекция «Зодиаки и их влияние на нашу жизнь». Встречу проведет доцент кафедры астрофизики Кубанского государственного университета Александр Иванов.

«В названии есть провокативный момент. Гороскопы — пережиток Средневековья, астрономия и астрология — не одно и то же. В этом и будем разбираться со слушателями», — рассказали организаторы.