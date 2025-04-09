В Краснодаре пройдет лекция «Зодиаки и их влияние на нашу жизнь»
Астрофизик расскажет о гороскопах, астрономии и астрологии (16+)
В Краснодаре 19 апреля состоится лекция «Зодиаки и их влияние на нашу жизнь». Встречу проведет доцент кафедры астрофизики Кубанского государственного университета Александр Иванов.
«В названии есть провокативный момент. Гороскопы — пережиток Средневековья, астрономия и астрология — не одно и то же. В этом и будем разбираться со слушателями», — рассказали организаторы.
Знаки зодиака — участки зодиакального пояса, которым астрология приписывает определенные метафизические свойства и использует при анализе гороскопов. Классическая система складывалась в середине I тысячелетия до нашей эры.
Названия знаков происходят от названий 12 соответствующих созвездий, в которых поочередно находится Солнце в своем годовом движении. Для современной астрономии они имеют лишь историческое значение.
Существует версия, согласно которой названия знаков возникли по мотивам подвигов Геракла.
Начало лекции в 15:00 по улице Октябрьской, 51 (галерея «Арт-союз»). Стоимость участия 600 рублей. Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация.
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