Запасы топлива есть, но очереди растут. В Адыгее ввели ограничения на продажу бензина
В Адыгее бензин для заправки легковых автомобилей будут продавать с ограничениями
24 июня глава Адыгеи Мурат Кумпилов объявил о введении временных ограничений на объем заправки легковых автомобилей в регионе. По его словам, поставки топлива в республику осуществляются штатно, а запасы бензина и дизеля у поставщиков соответствуют нормативным показателям.
При этом в последнее время на заправках фиксируют повышенный спрос. В ряде случаев он приобретает ажиотажный характер. Это приводит к быстрому опустошению резервуаров на отдельных АЗС, появлению очередей и формированию искусственного дефицита.
Введение временных ограничений, пояснил Кумпилов, направлено на стабилизацию обстановки и равномерное распределение ресурсов между всеми заправками. Точные параметры ограничений не уточняются.
Как писали Юга.ру, мошенники начали обманывать россиян через фальшивые сайты АЗС. Злоумышленники предлагают купить бензин без очередей и талонов.
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