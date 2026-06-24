В аэропорту Сочи задержки рейсов доходят до суток из-за атак БПЛА

В сочинском аэропорту из-за изменений в расписании задерживаются почти 80 рейсов

Рейс FV-6129, который должен был вылететь в Пермь 23 июня в 22:25, полетит 24 июня в 19:05. N4-409 в Казань задерживается на 14 часов, FV-6125 в Тюмень — на 13 часов, FV-6607 в Уфу — на 12 часов. Всего со вчерашнего дня не отправлено четыре рейса.

24 июня в аэропорту Сочи задерживаются 36 рейсов на вылет и 42 на прилет. Накануне воздушное пространство закрывали четыре раза, из-за чего пассажиры ждут свои поездки до суток.

«Сели в Волгограде и три часа ждали в запертом самолете»:

У тех рейсов, что должны вылетать 24 июня, наибольшее отклонение от графика у N4-479 в Омск — 18 часов. У ЕО-433 в Оренбург задержка составляет 10 часов, у FV-6633 в Нижний Новгород и у FV-6205 в Самару — по 10 часов. Три вечерних рейса (в Уфу, Нижневартовск и Пермь) уже перенесли на завтра.

Аналогичная ситуация с прибывающими в Сочи рейсами. Например, FV-6206 из Самары опаздывает на 26 часов: вместо 18:05 вторника он ожидается только в 20:00 среды.

N4-510 из Тюмени отложен на 22 часа, FV-6130 из Перми — на 20 часов. Более чем на 10 часов сдвинуты рейсы из Нижнего Новгорода, Ульяновска. Рейсы из Самары, Казани, Нижнего Новгорода перенесли на 25 июня.

Из Ярославля, Новокузнецка, Сургута, Антальи пассажиры не смогут добраться до Сочи самолетом — рейсы А4-5016, N4-494, UT-521, 6К-1120 отменили.