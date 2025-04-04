В Краснодаре сотрудник Эрмитажа расскажет о загадке Помпей

Историк и археолог проведет виртуальную экскурсию по улицам и домам античного города Помпеи (16+)

«Мы попробуем совершить путешествие по улицам и домам Помпей, проникнуться духом этого удивительного города и постараться увидеть среди его развалин жителей, чья жизнь была прервана неожиданно разразившейся катастрофой», — рассказали организаторы.

Помпеи — древнеримский город, погребенный под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры. Сейчас — музей под открытым небом, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Впервые на город наткнулись в 1592 году. Архитектор Доменико Фонтана прокладывал канал от реки Сарно и обнаружил часть стены.

Начало лекции в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 3 тыс. рублей, количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.