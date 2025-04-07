Вышел первый трейлер ремейка фильма «Голый пистолет». В главной роли Лиам Нисон

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  • Кадр из трейлер к фильму «Голый пистолет» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлер к фильму «Голый пистолет» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

Лиам Нисон сыграл главную роль в сиквеле комедии «Голый пистолет» (18+)

Студия Paramount выпустила первый тизер-трейлер перезапуска франшизы «Голый пистолет». Звезда боевиков Лиам Нисон сыграл Фрэнка Дребина-младшего — сына покойного лейтенанта Фрэнка Дребина, роль которого в оригинале исполнял Лесли Нильсен.

В трейлере маленькая девочка с леденцом в руке, минуя полицейский кордон, попадает на место ограбления банка. Она снимает маску и оказывается Фрэнком Дребином-младшим, который начинает жестоко расправляться с преступниками.

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Помимо Лиама Нисона в фильме снялись Пол Уолтер Хаузер, Памела Андерсон, Кевин Дюран, Дэнни Хьюстон, Лайза Коши, Коди Родс, Дэвид Ленгел, Баста Раймс, Майкл Бисли. Режиссером картины выступил Акива Шаффер («Зависнуть в Палм-Спрингс»).

Релиз новинки намечен на 1 августа.

Как писали Юга.ру, вышел трейлер фильма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо.

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