Вышел первый трейлер ремейка фильма «Голый пистолет». В главной роли Лиам Нисон

Студия Paramount выпустила первый тизер-трейлер перезапуска франшизы «Голый пистолет». Звезда боевиков Лиам Нисон сыграл Фрэнка Дребина-младшего — сына покойного лейтенанта Фрэнка Дребина, роль которого в оригинале исполнял Лесли Нильсен.

В трейлере маленькая девочка с леденцом в руке, минуя полицейский кордон, попадает на место ограбления банка. Она снимает маску и оказывается Фрэнком Дребином-младшим, который начинает жестоко расправляться с преступниками.