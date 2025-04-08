От сибирского интерната до Голливуда. В Краснодаре покажут документалку о танцевальной группе «Юди»

Это история трех воспитанников интерната из Томска, которые оказались в Голливуде и прославились на весь мир. Фильм показывает подробное становление коллектива и всю закулисную жизнь главных героев.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 17 апреля в Краснодаре премьерный показ документального фильма «ЮДИ: Танец в темноте».

Парни организовали в сибирском городе свою танцевальную команду, стали финалистами проекта «Минута славы» на Первом канале в 2007 году, а потом выступали на шоу Britain’s Got Talent в 2015-м и America’s Got Talent в 2018-м.

После премьерного показа состоится онлайн-встреча с сооснователем школы танцев «ЮДИ» Юрием Бакиным и режиссером Максимом Башориным. Начало в 19:30. Билеты в продаже.