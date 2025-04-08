Вышел первый трейлер фантастического экшна «Трон: Арес» с Джаредом Лето

Студия Disney выпустила первый трейлер фантастического экшна «Трон: Арес». Это третий фильм франшизы после оригинала 1982 года и сиквела «Трон: Наследие» 2010 года.

Сюжет картины рассказывает о мощной программе по имени Арес, которую отправляют из цифрового мира в реальный. Это будет первая встреча человечества с искусственным интеллектом.