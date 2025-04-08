Вышел первый трейлер фантастического экшна «Трон: Арес» с Джаредом Лето
В сети появился дебютный трейлер фильма «Трон: Арес» — продолжения ленты 2010 года (18+)
Студия Disney выпустила первый трейлер фантастического экшна «Трон: Арес». Это третий фильм франшизы после оригинала 1982 года и сиквела «Трон: Наследие» 2010 года.
Сюжет картины рассказывает о мощной программе по имени Арес, которую отправляют из цифрового мира в реальный. Это будет первая встреча человечества с искусственным интеллектом.
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Режиссером фильма выступил Йоаким Реннинг, ранее снявший «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисента: Владычицу тьмы». Роли исполнили Джаред Лето, Эван Питерс, Камерон Монахэн, Грета Ли, Джиллиан Андерсон и Джефф Бриджес.
Мировая премьера «Трона: Арес» состоится 10 октября.
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