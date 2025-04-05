Гай Ричи показал трейлер нового фильма «Источник вечной молодости»

Стриминговый сервис Apple TV+ представил дебютный трейлер фильма «Источник вечной молодости». Судя по ролику, режиссер Гай Ричи отошел от лент про криминальные разборки и снял приключенческий экшн в стиле «Индианы Джонса».

В центре сюжета оказываются разлученные в детстве близнецы. Они воссоединяются и решаются на ограбление, чтобы отыскать фонтан, способный даровать бессмертие.