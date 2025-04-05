Гай Ричи показал трейлер нового фильма «Источник вечной молодости»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Источник вечной молодости» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»
    Кадр из трейлера к фильму «Источник вечной молодости» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кино Трейлеры»

Приключенческий боевик «Источник вечной молодости» Гая Ричи обзавелся первым трейлером (18+)

Стриминговый сервис Apple TV+ представил дебютный трейлер фильма «Источник вечной молодости». Судя по ролику, режиссер Гай Ричи отошел от лент про криминальные разборки и снял приключенческий экшн в стиле «Индианы Джонса».

В центре сюжета оказываются разлученные в детстве близнецы. Они воссоединяются и решаются на ограбление, чтобы отыскать фонтан, способный даровать бессмертие.

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Главные роли в проекте исполнили Натали Портман, Джон Красински, Эйса Гонсалес и Донал Глисон. Над сценарием ленты работал Джеймс Вандербилт («Зодиак», «Крик 6»).

Фильм Гая Ричи выйдет на Apple TV+ 23 мая.

Как писали Юга.ру, ранее на Paramount+ вышел сериал «Гангстерленд», над которым работал в том числе Гай Ричи.

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Гай Ричи показал трейлер нового фильма «Источник вечной молодости»
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