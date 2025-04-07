В Ростовской области учителям, работающим в селах, заплатят по два млн рублей

Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото gpointstudio, ru.freepik.com
    © Фото gpointstudio, ru.freepik.com

В Ростовской области по программе «Земский учитель» педагоги получат 2 млн рублей. В других регионах эта сумма вдвое меньше

7 апреля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что педагоги, участвующие в программе «Земский учитель», будут получать единовременную выплату в размере 2 млн рублей.

Участников программы будут отбирать на конкурсной основе до 15 апреля. Глава региона отметил, что в 2025 году зарегистрировались 158 претендентов.

«Учителя будут получать 1 млн из средств федерального бюджета, еще миллион будет выплачивать регион», — отметил Слюсарь.

Ранее по 2 млн учителям-участникам платили только в Дальневосточном федеральном округе, в остальных регионах России — по 1 млн.

Эксперимент отменили:

Госпрограмма «Земский учитель» стартовала в 2020 году и должна была завершиться в 2025-м. Однако в январе ее продлили еще на пять лет — до 2030 года. В проекте могут участвовать учителя до 55 лет со средним или высшим педагогическим образованием, а также студенты четвертого курса, которые уже работают преподавателями.

По условиям программы, педагоги должны проработать в сельской местности не менее пяти лет. Если учитель хочет уволиться, он обязан вернуть денежную компенсацию в полном объеме в течение 30 дней. 

Ранее Юга.ру писали, сколько учителей не хватает в Краснодарском крае. В основном это преподаватели начальных классов и физики. 

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