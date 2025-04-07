В Ростовской области учителям, работающим в селах, заплатят по два млн рублей
В Ростовской области по программе «Земский учитель» педагоги получат 2 млн рублей. В других регионах эта сумма вдвое меньше
7 апреля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что педагоги, участвующие в программе «Земский учитель», будут получать единовременную выплату в размере 2 млн рублей.
Участников программы будут отбирать на конкурсной основе до 15 апреля. Глава региона отметил, что в 2025 году зарегистрировались 158 претендентов.
«Учителя будут получать 1 млн из средств федерального бюджета, еще миллион будет выплачивать регион», — отметил Слюсарь.
Ранее по 2 млн учителям-участникам платили только в Дальневосточном федеральном округе, в остальных регионах России — по 1 млн.
Эксперимент отменили:
Госпрограмма «Земский учитель» стартовала в 2020 году и должна была завершиться в 2025-м. Однако в январе ее продлили еще на пять лет — до 2030 года. В проекте могут участвовать учителя до 55 лет со средним или высшим педагогическим образованием, а также студенты четвертого курса, которые уже работают преподавателями.
По условиям программы, педагоги должны проработать в сельской местности не менее пяти лет. Если учитель хочет уволиться, он обязан вернуть денежную компенсацию в полном объеме в течение 30 дней.
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