В Ростовской области учителям, работающим в селах, заплатят по два млн рублей

В Ростовской области по программе «Земский учитель» педагоги получат 2 млн рублей. В других регионах эта сумма вдвое меньше

7 апреля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что педагоги, участвующие в программе «Земский учитель», будут получать единовременную выплату в размере 2 млн рублей.

Участников программы будут отбирать на конкурсной основе до 15 апреля. Глава региона отметил, что в 2025 году зарегистрировались 158 претендентов.

«Учителя будут получать 1 млн из средств федерального бюджета, еще миллион будет выплачивать регион», — отметил Слюсарь.

Ранее по 2 млн учителям-участникам платили только в Дальневосточном федеральном округе, в остальных регионах России — по 1 млн.