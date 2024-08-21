Дефицит учителей и поваров, 23 первых класса в двух школах и запрет телефонов на уроках. Власти рассказали о новом учебном годе в Краснодарском крае

Министр образования Краснодарского края рассказала, сколько учителей не хватает региону, какие школы примут больше всего первоклассников. Также она пояснила, в каких случаях можно использовать телефоны на уроках

20 августа министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева на пресс-конференции в медиацентре «Дом журналистики» рассказала, что в кубанских школах не хватает около тысячи педагогов. В основном это учителя начальных классов и преподаватели физики. «Есть дефицит кадров в целом, не только учителей. Это касается администраторов, рабочих, школьных поваров», — ответила Воробьева на вопрос издания 93.RU.

В Краснодарском крае в 2024 году наименьшую зарплату получают дворники, воспитатели, няни и учителя: Их ежемесячный доход составляет от 30 до 40,4 тыс. рублей

Елена Воробьева ответила журналистам «Ъ-Кубань», что в двух школах Краснодара откроется 23 первых класса — №102 на улице Батуринской и №104 на улице Героя Яцкова. При этом пять школ края примут всего по одному первокласснику — это учебные заведения в Белореченском, Ейском, Новопокровском, Калининском и Северском районах.

На пресс-конференции министр также затронула тему запрета телефонов на уроках. Елена Воробьева рассказала 93.RU, что гаджеты на время урока будут собирать в контейнеры, либо оставлять на первой парте. Также ученик сможет выключить звук и убрать телефон в портфель. Напомним, закон о запрете использования мобильных телефонов во время уроков в школах приняли в конце 2023 года. Согласно новым правилам, ребенок может использовать сотовый только в случае угрозы жизни и здоровья или при опасности для окружающих.

Всего в 2024 году в Краснодарском крае ожидается 790 тыс. школьников, из которых 76 тыс. — первоклассники. В Краснодаре установили рекорд по набору первоклассников — за парты сядут 22,5 тыс. детей.



19 августа директор департамента образования Краснодара Александр Звягинцев сообщил, что в школах города не будут комплектовать параллели больше 30 классов, как это было ранее. Например, в 2022 году в школе № 71 было 32 первых класса.



Максимальное количество первых классов в 2024 году — 23.