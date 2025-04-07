Возле парка и стадиона «Краснодар» паркуют машины на газонах и тротуарах. Где эвакуаторы?

Возле стадиона ФК «Краснодар» 5 апреля парковались на газонах и тротуарах. Жители обвинили футбольных болельщиков

Жители района стадиона «Краснодар» обратились в редакцию Юга.ру с жалобой на незаконные парковки. В субботу, 5 апреля, они обнаружили множество машин, оставленных на газонах, тротуарной плитке и в других неположенных местах. Горожане предположили, что владельцы авто — болельщики ФК «Краснодар».



«Болельщики ФК «Краснодар» ни разу не стесняются ставить машины на газон в окружающих стадион домах и лезть в драку, когда им делают замечания. Проходила мимо, сделала замечание, когда он выезжал с газона, так товарищи полезли устраивать разборки. Парковки стадиона им мало, слов не понимают, с такими можно только шлагбаумами бороться», — написала нам одна из жительниц.

Власти намерены построить дорогу у парка «Краснодар»: Возмущенные жители записали обращение к Галицкому

Также возмущенные горожане опубликовали кадры припаркованных машин и жалобы в соцсетях:



«Улица Героев Разведчиков 6к3, футбольный фанат 5 апреля припарковался на нашем газоне, на замечание ответил грубостью. Прошу компетентные органы МВД наказать нарушителя».



В комментариях жители посоветовали отправлять фото в ГИБДД и возмутились отсутствием эвакуаторов.



Отметим, что в основном машины оставляли у ЖК «Панорама» и «Перспектива» на улице Героев Разведчиков. Там довольно узкие проезды, и всегда припарковано много автомобилей. Район плотно застроен, поэтому разъехаться транспорту часто трудно.



Помимо этого, во время матчей у стадиона ФК «Краснодар» регулярно собираются пробки. В 2017 году городские активисты предложили, как победить заторы из-за футбола.