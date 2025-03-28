Власти намерены построить дорогу у парка «Краснодар». Возмущенные жители записали обращение к Галицкому

Жители района парка «Краснодар» собрали подписи против строительства дороги у домов и детсадов. Они считают ее незаконной и требуют пересмотреть генплан

Предыстория: В начале февраля жители трех ЖК, расположенных в районе парка «Краснодар», записали обращение к губернатору региона Вениамину Кондратьеву и главе СК Александру Бастрыкину. Они выступают против строительства автотрассы через их дворы. Сейчас там находится дубовая аллея.



По мнению краснодарцев, проект не принесет пользы и не поможет разгрузить улицу Восточно-Кругликовскую.



7 февраля Бастрыкин отреагировал на обращение жителей о нарушении их прав и поручил провести проверку. Кондратьев обращение не прокомментировал.



Позже депутат ЗСК Денис Хмелевский встретился с краснодарцами и заявил, что планирует через гордуму исключить из генплана дорогу у парка «Краснодар».

20 марта жительница ЖК «Перспектива» сообщила Юга.ру, что краснодарцы, выступающие против строительства дороги, направили в департамент транспорта и дорожного хозяйства претензию с просьбой прекратить работы по планированию дороги по улице Героев Разведчиков. Они собрали более 1140 подписей с 12 домов.



«Мы волнуемся за безопасность наших детей и спокойствие нашей жизни. Дорога будет проходить в очень узком пространстве. Там не смогут разъехаться машины», — заявили обеспокоенные краснодарцы.

В департаменте транспорта Краснодара жителям ответили, что власти намерены разместить дорогу на улице Героев Разведчиков, согласно утвержденному генплану. Однако средства на проектирование и строительство магистрали пока не выделили. Точные сроки строительства также не известны:



«Наиболее конкретные данные о формируемой полосе отвода автомобильной дороги можно получить после разработки планировочной документации. На 2025 год и плановый период 2026-2027 годов средства на выполнение работ по проектированию, а также строительству вышеуказанной дороги не доведены». Также в администрации Краснодара в ответ на обращение УК ЖК «Перспектива» заявили, что земельный участок, который планировали оставить для ограждения территории жилого комплекса, «будет изыматься для нужд автомобильной дороги местного значения и сетей инженерно-техничского обеспечения».



«У застройщика висело обременение «аренда», недавно сняли. У нас не было оформлено общее долевое имущество на придомовые территории. Сейчас нужно подать заявление в МФЦ. Так городу будет сложнее изъять оформленные участки. Тут сложилось впечатление, что обременение не снимали специально, чтобы мы не могли оформить земельные участки», — рассказала краснодарка Юга.ру.

Три варианта дороги, по данным УК ЖК «Перспектива» © Скриншот фото из телеграм-канала «Против дороги ЖК «Панорама»

27 марта марта жители района парка «Краснодара» записали очередное видеообращение, в том числе, к Сергею Галицкому. Они просят мецената не допустить строительство дороги:



«Я покупала здесь квартиру, выбирая наиболее экологически чистый район. Хотят провести дорогу, которая будет идти прям напротив наших домов. Многие дети из наших домов тренируются в футбольной школе Сергея Галицкого. Выхлопные газы будут идти и к ним на тренировки. Мы знаем, что та же Восточно-Кругликовская задыхается от интенсивного движения. Теперь Восточно-Кругликовскую хотят перенести к нам под окна? Мы не понимаем. Помогите, пожалуйста, разобраться и не допустить строительство».



«Школы нет, трамвая нет, но зато будет эта дорога. Я со школы еду домой по полтора часа, а если еще дорогу эту влепить, то будет адище».



«Дорога через жилой квартал — это угроза безопасности для наших детей. Пожалуйста, не допустите трагедии, разберитесь в генплане».



«Неужели нельзя найти другого решения, как разгрузить улицу Восточно-Кругликовскую? Не за счет нашего жилищного массива, потому что тут очень много мам гуляет с колясками, дети отдыхают. Пожалуйста, найдите другое решение».

© Скриншот фото из телеграм-канала «Против дороги ЖК «Панорама»

Редактор Юга.ру Мария Журавлева прогулялась вдоль улицы Героев Разведчиков, где хотят возвести дорогу. Там начинается та самая дубовая аллея, за сохранность которой волнуются жители микрорайона.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

По зеленой зоне прогуливаются много людей. Весной здесь часто устраивают пикники. Также краснодарцы самостоятельно установили на аллее кормушки для белок и птиц.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Параллельно дубовой аллеи, за забором, находятся тренировочные поля ФК «Краснодар». Согласно генплану, планируемая дорога будет проходить рядом с ними. Жители решили использовать этот «козырь», и поэтому обратились именно к Сергею Галицкому.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Между домами на улице Героев Разведчиков довольно узкие проезды, припарковано много автомобилей. Район ЖК «Панорамы» довольно плотно застроен, и разъехаться транспорту бывает трудно. Жители микрорайона считают, что новая дорога может ухудшить ситуацию.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Также между домами 6 и 8 установили лавочки, зоны отдыха и новые деревья. Люди не хотят лишиться и этих маленьких «оазисов».

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

По мимо этого, жители ЖК направили коллективную жалобу в департамент архитектуры и градостроительства Краснодара. Люди считают, что дорогу не должны возводить так близко к трем детским садам (расстояние — не больше полутора метров). Они нашли нормативы и сослались на них в документе.



В заявлении горожане назвали и другие факторы, которые могут угрожать безопасности граждан. Власти ответили на жалобу, но проигнорировали аргументы жителей, отметив, что объекты капитального строительства сносить не будут.

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Скриншот из телеграм-канала «Против дороги ЖК «Панорама»