Власти намерены построить дорогу у парка «Краснодар». Возмущенные жители записали обращение к Галицкому
Жители района парка «Краснодар» собрали подписи против строительства дороги у домов и детсадов. Они считают ее незаконной и требуют пересмотреть генплан
Предыстория: В начале февраля жители трех ЖК, расположенных в районе парка «Краснодар», записали обращение к губернатору региона Вениамину Кондратьеву и главе СК Александру Бастрыкину. Они выступают против строительства автотрассы через их дворы. Сейчас там находится дубовая аллея.
По мнению краснодарцев, проект не принесет пользы и не поможет разгрузить улицу Восточно-Кругликовскую.
7 февраля Бастрыкин отреагировал на обращение жителей о нарушении их прав и поручил провести проверку. Кондратьев обращение не прокомментировал.
Позже депутат ЗСК Денис Хмелевский встретился с краснодарцами и заявил, что планирует через гордуму исключить из генплана дорогу у парка «Краснодар».
20 марта жительница ЖК «Перспектива» сообщила Юга.ру, что краснодарцы, выступающие против строительства дороги, направили в департамент транспорта и дорожного хозяйства претензию с просьбой прекратить работы по планированию дороги по улице Героев Разведчиков. Они собрали более 1140 подписей с 12 домов.
«Мы волнуемся за безопасность наших детей и спокойствие нашей жизни. Дорога будет проходить в очень узком пространстве. Там не смогут разъехаться машины», — заявили обеспокоенные краснодарцы.
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В департаменте транспорта Краснодара жителям ответили, что власти намерены разместить дорогу на улице Героев Разведчиков, согласно утвержденному генплану. Однако средства на проектирование и строительство магистрали пока не выделили. Точные сроки строительства также не известны:
«Наиболее конкретные данные о формируемой полосе отвода автомобильной дороги можно получить после разработки планировочной документации. На 2025 год и плановый период 2026-2027 годов средства на выполнение работ по проектированию, а также строительству вышеуказанной дороги не доведены».
Также в администрации Краснодара в ответ на обращение УК ЖК «Перспектива» заявили, что земельный участок, который планировали оставить для ограждения территории жилого комплекса, «будет изыматься для нужд автомобильной дороги местного значения и сетей инженерно-техничского обеспечения».
«У застройщика висело обременение «аренда», недавно сняли. У нас не было оформлено общее долевое имущество на придомовые территории. Сейчас нужно подать заявление в МФЦ. Так городу будет сложнее изъять оформленные участки. Тут сложилось впечатление, что обременение не снимали специально, чтобы мы не могли оформить земельные участки», — рассказала краснодарка Юга.ру.
27 марта марта жители района парка «Краснодара» записали очередное видеообращение, в том числе, к Сергею Галицкому. Они просят мецената не допустить строительство дороги:
«Я покупала здесь квартиру, выбирая наиболее экологически чистый район. Хотят провести дорогу, которая будет идти прям напротив наших домов. Многие дети из наших домов тренируются в футбольной школе Сергея Галицкого. Выхлопные газы будут идти и к ним на тренировки. Мы знаем, что та же Восточно-Кругликовская задыхается от интенсивного движения. Теперь Восточно-Кругликовскую хотят перенести к нам под окна? Мы не понимаем. Помогите, пожалуйста, разобраться и не допустить строительство».
«Школы нет, трамвая нет, но зато будет эта дорога. Я со школы еду домой по полтора часа, а если еще дорогу эту влепить, то будет адище».
«Дорога через жилой квартал — это угроза безопасности для наших детей. Пожалуйста, не допустите трагедии, разберитесь в генплане».
«Неужели нельзя найти другого решения, как разгрузить улицу Восточно-Кругликовскую? Не за счет нашего жилищного массива, потому что тут очень много мам гуляет с колясками, дети отдыхают. Пожалуйста, найдите другое решение».
Редактор Юга.ру Мария Журавлева прогулялась вдоль улицы Героев Разведчиков, где хотят возвести дорогу. Там начинается та самая дубовая аллея, за сохранность которой волнуются жители микрорайона.
По зеленой зоне прогуливаются много людей. Весной здесь часто устраивают пикники. Также краснодарцы самостоятельно установили на аллее кормушки для белок и птиц.
Параллельно дубовой аллеи, за забором, находятся тренировочные поля ФК «Краснодар». Согласно генплану, планируемая дорога будет проходить рядом с ними. Жители решили использовать этот «козырь», и поэтому обратились именно к Сергею Галицкому.
Между домами на улице Героев Разведчиков довольно узкие проезды, припарковано много автомобилей. Район ЖК «Панорамы» довольно плотно застроен, и разъехаться транспорту бывает трудно. Жители микрорайона считают, что новая дорога может ухудшить ситуацию.
Также между домами 6 и 8 установили лавочки, зоны отдыха и новые деревья. Люди не хотят лишиться и этих маленьких «оазисов».
По мимо этого, жители ЖК направили коллективную жалобу в департамент архитектуры и градостроительства Краснодара. Люди считают, что дорогу не должны возводить так близко к трем детским садам (расстояние — не больше полутора метров). Они нашли нормативы и сослались на них в документе.
В заявлении горожане назвали и другие факторы, которые могут угрожать безопасности граждан. Власти ответили на жалобу, но проигнорировали аргументы жителей, отметив, что объекты капитального строительства сносить не будут.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре не нашли подрядчика, который отремонтирует Западный обход. Цена контракта составляла 2,6 млрд рублей.