В КубГУ обсудят культовый фильм Алексея Балабанова «Брат». Краснодарцев приглашают принять участие

Дискуссионный клуб «XXI век» анонсировал на 11 апреля встречу, посвященную культовому фильму Алексея Балабанова «Брат». Занятие проводит старший преподаватель КубГУ Вера Ткаченко.

«На встрече мы попробуем обсудить, благодаря чему криминальная драма о человеке лихих 90-х превратилась в один из главных нарративов о русском герое, ищущем правду в самом мифологизированном городе нашей страны», — рассказали организаторы.