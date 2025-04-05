В КубГУ обсудят культовый фильм Алексея Балабанова «Брат». Краснодарцев приглашают принять участие
В Краснодаре 11 апреля состоится дискуссионный клуб. Участники обсудят фильм «Брат» (18+)
Дискуссионный клуб «XXI век» анонсировал на 11 апреля встречу, посвященную культовому фильму Алексея Балабанова «Брат». Занятие проводит старший преподаватель КубГУ Вера Ткаченко.
«На встрече мы попробуем обсудить, благодаря чему криминальная драма о человеке лихих 90-х превратилась в один из главных нарративов о русском герое, ищущем правду в самом мифологизированном городе нашей страны», — рассказали организаторы.
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Также в программе:
- как музыкальная линия в фильме выстраивает ситуацию романтического двоемирия;
- почему Николай Лесков был любимым писателем Балабанова;
- как в пути Данилы реализованы традиции византийских житий.
Для плодотворного обсуждения организаторы рекомендуют пересмотреть фильм «Брат».
Начало в 17:30. Встреча пройдет по улице Ставропольской, 149 (кабинет 328).
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 9 апреля состоится лекция «М. Найт Шьямалан: тайны, предчувствия и неожиданные повороты».