В Краснодаре пройдет лекция «Приключения итальянцев в России»

Краснодарский край

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  • © Фото frimufilms, сайт freepik.com
    © Фото frimufilms, сайт freepik.com

Историк расскажет, как люди из Италии взаимодействовали с Советским Союзом (16+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 13 апреля лекцию «Приключения итальянцев в России». Встречу проведет кандидат исторических наук, доцент Кубанского государственного университета Оксана Перенижко.

Программа:

  • Мистер Нейтрино: как итальянец Бруно Понтекорво стал советским физиком-ядерщиком.
  • Итальянские кинодивы в Советском союзе.
  • О дружбе советского Краснодара и итальянского города Феррары.

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Бруно Понтекорво — один из первых помощников Энрико Ферми, автор многочисленных разработок в области физики высоких энергий. В 1950 году бежал в Советский Союз, где продолжил исследования распада мюона и нейтрино.

Начало лекции в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей, количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 9 апреля состоится лекция о режиссере Найте Шьямалане.

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