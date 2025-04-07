В Краснодаре пройдет лекция «Приключения итальянцев в России»
Историк расскажет, как люди из Италии взаимодействовали с Советским Союзом (16+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 13 апреля лекцию «Приключения итальянцев в России». Встречу проведет кандидат исторических наук, доцент Кубанского государственного университета Оксана Перенижко.
Программа:
- Мистер Нейтрино: как итальянец Бруно Понтекорво стал советским физиком-ядерщиком.
- Итальянские кинодивы в Советском союзе.
- О дружбе советского Краснодара и итальянского города Феррары.
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Бруно Понтекорво — один из первых помощников Энрико Ферми, автор многочисленных разработок в области физики высоких энергий. В 1950 году бежал в Советский Союз, где продолжил исследования распада мюона и нейтрино.
Начало лекции в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1000 рублей, количество мест ограничено. Подробности уточняйте у организаторов.
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