Краснодарцев приглашают на лекцию о режиссере Найте Шьямалане

В Краснодаре 9 апреля кинокритик расскажет о неожиданных поворотах в работах американского режиссера (16+)

Участники узнают, как Шьямалан мастерски выстраивает саспенс, обсудят его фирменные приемы и попробуют понять, как ему удается держать зрителя в напряжении до самого конца. Перед лекцией организаторы рекомендуют посмотреть «Ловушку» — последнюю ленту режиссера.

«Фильмы Шьямалана — это загадки, которые раскрываются не сразу. В них обыденное становится мистическим, а простые вещи — зловещими знаками. Его герои часто оказываются на грани реальности и чего-то необъяснимого, а финальные сцены заставляют пересматривать все заново», — рассказала Кира Кац.

М. Найт Шьямалан — американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения. Получил мировую известность благодаря мистическим триллерам «Шестое чувство», «Неуязвимый», «Знаки», «Таинственный лес», «Сплит», «Стекло». Что примечательно, фильмы Шьямалана номинировались как на «Оскар», так и на «Золотую малину».

Начало в 19:30. Лекция пройдет в кофейне Booker по улице Октябрьской, 91. Стоимость участия 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.