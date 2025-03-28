Вышел первый трейлер скандального фильма «Ржавчина». На съемках вестерна Алек Болдуин застрелил оператора

Действие фильма разворачивается в Канзасе в 1880-х годах. Сирота Лукас Маккалистер случайно убивает владельца ранчо, его приговаривают к повешению. Его дед, известный преступник Харланд Раст, спасает осужденного из тюрьмы и заставляет скрываться в Мексике.

Вестерн приобрел печальную известность из-за трагедии, произошедшей во время съемок. В 2021 году Болдуин выстрелил из реквизитного оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Однако в нем был боевой патрон. В результате оператор Галина Хатчинс погибла, а режиссер Соуза получил тяжелое ранение.

Оружейницу Ханну Гутьеррес-Рид признали виновной в непредумышленном убийстве. Дело против Алека Болдуина закрыли.