Вышел трейлер фильма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо
В сети появился первый трейлер криминальной драмы «Битва за битвой» (18+)
Студия Warner Bros. поделилась трейлером фильма «Битва за битвой». Пол Томас Андерсон снял свободную экранизацию романа Томаса Пинчона «Винляндия». Режиссер сам написал сценарий и выступил продюсером ленты.
Главную роль исполнил Леонардо Ди Каприо. Также в каст вошли Бенисио Дель Торо, Реджина Холл, Тейяна Тейлор и Шон Пенн.
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Действие разворачивается в 1984 году в Калифорнии. Чокнутый революционер Боб Фергюсон отправляется на поиски своей дочери, которая попала в неприятности. Он просит о помощи у повстанцев. Правда, постоянно забывает кодовые слова, поэтому те не особо стремятся с ним сотрудничать.
Мироваая премьера фильма состоится 26 сентября.
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