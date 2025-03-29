Вышел трейлер фильма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Битва за битвой» © Скриншот видео с Rutube-канала «ФАРТОВЫЙ - TLT»
    Кадр из трейлера к фильму «Битва за битвой» © Скриншот видео с Rutube-канала «ФАРТОВЫЙ - TLT»

В сети появился первый трейлер криминальной драмы «Битва за битвой» (18+)

Студия Warner Bros. поделилась трейлером фильма «Битва за битвой». Пол Томас Андерсон снял свободную экранизацию романа Томаса Пинчона «Винляндия». Режиссер сам написал сценарий и выступил продюсером ленты.

Главную роль исполнил Леонардо Ди Каприо. Также в каст вошли Бенисио Дель Торо, Реджина Холл, Тейяна Тейлор и Шон Пенн.

Читайте также:

Действие разворачивается в 1984 году в Калифорнии. Чокнутый революционер Боб Фергюсон отправляется на поиски своей дочери, которая попала в неприятности. Он просит о помощи у повстанцев. Правда, постоянно забывает кодовые слова, поэтому те не особо стремятся с ним сотрудничать.

Мироваая премьера фильма состоится 26 сентября.

Как писали Юга.ру, вышел первый трейлер скандального фильма «Ржавчина». На съемках вестерна Алек Болдуин застрелил оператора.

Афиша Кино Кинопрокат отдых Развлечения

Новости

Вышел трейлер фильма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо
В Краснодаре пройдет лекция об истории раннего Голливуда
Краснодарский «Один театр» поставит спектакль «Правда». О чем он и когда премьера?
В Ставрополе появились экскурсии в дореволюционную баню, которую называют «Третьяковкой»
В Краснодарском крае выходные будут теплыми, но дождливыми
Площадку под Анапой, куда вывозят песок с мазутом, не освободят в обещанный срок

Лента новостей

Влияние России, убийство в парламенте и журналисты-иноагенты
Вчера, 13:00
Влияние России, убийство в парламенте и журналисты-иноагенты
Как Абхазия пережила политический кризис и внеочередные президентские выборы
В Зимнем театре Сочи обвалился потолок
Вчера, 10:27
В Зимнем театре Сочи обвалился потолок
Когда отреставрируют здание?
Как я побывала в Камбодже и исполнила свою мечту
25 марта, 12:42
Как я побывала в Камбодже и исполнила свою мечту
Что видела в стране кхмеров и сколько стоило путешествие

Реклама на сайте