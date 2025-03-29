Вышел трейлер фильма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо

Действие разворачивается в 1984 году в Калифорнии. Чокнутый революционер Боб Фергюсон отправляется на поиски своей дочери, которая попала в неприятности. Он просит о помощи у повстанцев. Правда, постоянно забывает кодовые слова, поэтому те не особо стремятся с ним сотрудничать.

Мироваая премьера фильма состоится 26 сентября.