В Ростовской области губернатора просят запретить запускать фейерверки и петарды на время СВО
Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев обратился к главе региона
Федяев опубликовал в Telegram-канале фотографии своего обращения к губернатору Ростовской области. Депутат Заксобрания попросил рассмотреть в правительстве региона запрет на использование пиротехнических изделий на время СВО.
Ранее Фадеев провёл опрос в Telegram, по итогам которого 92% подписчиков высказались за запрет. Участие приняли почти 1,7 тыс. человек.
По мнению Фадеева, использование пиротехники в период СВО может «дезориентировать жителей и гостей и породить излишнюю нервозность».
«Тем более, в Ростов и Ростовскую область поступили тысячи беженцев с территорий, где велись боевые действия, соответственно, взрывы от фейерверков и петард могут ввести их в заблуждение и вызвать панику», — заявил Фадеев.
В пример депутат привёл ситуацию в Крыму, где уже введён запрет на использование некоторых пиротехнических изделий.
Фадеев отметил, что ограничения не должны коснуться хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.
Ранее Юга.ру писали, что администрация Мясниковского района Ростовской области попросила местных жителей воздержаться от запуска салютов и взрывов петард.