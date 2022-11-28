В Ростовской области губернатора просят запретить запускать фейерверки и петарды на время СВО

Ростовская область

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  • © Алёна Живцова, ЮГА.ру
    © Алёна Живцова, ЮГА.ру

Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев обратился к главе региона

Федяев опубликовал в Telegram-канале фотографии своего обращения к губернатору Ростовской области. Депутат Заксобрания попросил рассмотреть в правительстве региона запрет на использование пиротехнических изделий на время СВО.

  • © Скриншот https://t.me/fedyaev_evgenij/787?single
    © Скриншот https://t.me/fedyaev_evgenij/787?single
  • © Скриншот https://t.me/fedyaev_evgenij/787?single
    © Скриншот https://t.me/fedyaev_evgenij/787?single

Ранее Фадеев провёл опрос в Telegram, по итогам которого 92% подписчиков высказались за запрет. Участие приняли почти 1,7 тыс. человек.

По мнению Фадеева, использование пиротехники в период СВО может «дезориентировать жителей и гостей и породить излишнюю нервозность».

«Тем более, в Ростов и Ростовскую область поступили тысячи беженцев с территорий, где велись боевые действия, соответственно, взрывы от фейерверков и петард могут ввести их в заблуждение и вызвать панику», — заявил Фадеев.

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В пример депутат привёл ситуацию в Крыму, где уже введён запрет на использование некоторых пиротехнических изделий.

Фадеев отметил, что ограничения не должны коснуться хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.

Ранее Юга.ру писали, что администрация Мясниковского района Ростовской области попросила местных жителей воздержаться от запуска салютов и взрывов петард.

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