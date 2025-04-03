Нонконформисты в СССР. В Краснодаре состоится лекция о запрещенном искусстве

Краснодарский край

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  • Франсиско Инфанте, конструкция «Пространство-движение-бесконечность», 1963-1965 годы, авторская реплика 2008 года © Фото Buuumer по лицензии Creative Commons
    Франсиско Инфанте, конструкция «Пространство-движение-бесконечность», 1963-1965 годы, авторская реплика 2008 года © Фото Buuumer по лицензии Creative Commons

Искусствовед Алексей Угольников расскажет о представителях советского неофициального искусства (16+)

Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 4 апреля лекцию «Запрещенное искусство. Нонконформисты в СССР. Глава I». Встреча посвящена творчеству представителей советского неофициального искусства.

Участники поговорят о феномене советского андерграунда — целой плеяде мастеров. Среди них Евгений Михнов-Войтенко, Владимир Слепян, Юрий Злотников, Евгений Кропивницкий, Лев Кропивницкий, Лидия Мастеркова, Владимир Немухин, Оскар Рабин, Михаил Шварцман и многие другие.

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«Они не были похожи друг на друга и придерживались разных, порой противоположных взглядов на искусство. Среди них были радикальные диссиденты и абсолютно индифферентные к политике художники. Объединяло их то, что за редким исключением, они не могли выставляться на официальных художественных площадках», — рассказали организаторы.

Лекцию читает искусствовед Алексей Угольников. Начало встречи в 18:00 по улице Октябрьской, 51. Стоимость участия 50 рублей. Необходима предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 апреля пройдет лекция о творчестве Дэвида Боуи.

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