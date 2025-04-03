Нонконформисты в СССР. В Краснодаре состоится лекция о запрещенном искусстве

«Они не были похожи друг на друга и придерживались разных, порой противоположных взглядов на искусство. Среди них были радикальные диссиденты и абсолютно индифферентные к политике художники. Объединяло их то, что за редким исключением, они не могли выставляться на официальных художественных площадках», — рассказали организаторы.

Лекцию читает искусствовед Алексей Угольников. Начало встречи в 18:00 по улице Октябрьской, 51. Стоимость участия 50 рублей. Необходима предварительная регистрация.