Нонконформисты в СССР. В Краснодаре состоится лекция о запрещенном искусстве
Искусствовед Алексей Угольников расскажет о представителях советского неофициального искусства (16+)
Краснодарский краевой выставочный зал анонсировал на 4 апреля лекцию «Запрещенное искусство. Нонконформисты в СССР. Глава I». Встреча посвящена творчеству представителей советского неофициального искусства.
Участники поговорят о феномене советского андерграунда — целой плеяде мастеров. Среди них Евгений Михнов-Войтенко, Владимир Слепян, Юрий Злотников, Евгений Кропивницкий, Лев Кропивницкий, Лидия Мастеркова, Владимир Немухин, Оскар Рабин, Михаил Шварцман и многие другие.
«Они не были похожи друг на друга и придерживались разных, порой противоположных взглядов на искусство. Среди них были радикальные диссиденты и абсолютно индифферентные к политике художники. Объединяло их то, что за редким исключением, они не могли выставляться на официальных художественных площадках», — рассказали организаторы.
Лекцию читает искусствовед Алексей Угольников. Начало встречи в 18:00 по улице Октябрьской, 51. Стоимость участия 50 рублей. Необходима предварительная регистрация.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 апреля пройдет лекция о творчестве Дэвида Боуи.