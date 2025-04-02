Краснодарцев приглашают на лекцию «Почему я не люблю Рафаэля»

Краснодарский край

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  • «Афинская школа», фреска Рафаэля (1509—1510), Ватиканский дворец © Изображение является общественным достоянием
    «Афинская школа», фреска Рафаэля (1509—1510), Ватиканский дворец © Изображение является общественным достоянием

Искусствовед и галерист Марина Тевзадзе расскажет о своем отношении к известному итальянскому художнику и живописцу (12+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 5 апреля лекцию «Почему я не люблю Рафаэля». Искусствовед и галерист Марина Тевзадзе расскажет о творчестве знаменитого итальянского художника и живописца.

«Поговорим о его короткой жизни и творчестве, его характере и взаимоотношениях с современниками и, конечно, о гениальных работах, которые в самых знаменитых музеях мира являются жемчужинами коллекции», — сообщили организаторы.

Хамелеон рок-музыки:

Рафаэль — один из представителей искусства эпохи Высокого Возрождения. За свою недолгую жизнь стал одним из самых прославленных и богатых художников Италии. Его картина «Сикстинская Мадонна» — одно из самых узнаваемых произведений искусства в мировой истории.

Начало лекции в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 4 апреля состоится бесплатная лекция о судебных поединках.

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Краснодарцев приглашают на лекцию «Почему я не люблю Рафаэля»
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