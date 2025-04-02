Краснодарцев приглашают на лекцию «Почему я не люблю Рафаэля»
Искусствовед и галерист Марина Тевзадзе расскажет о своем отношении к известному итальянскому художнику и живописцу (12+)
Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 5 апреля лекцию «Почему я не люблю Рафаэля». Искусствовед и галерист Марина Тевзадзе расскажет о творчестве знаменитого итальянского художника и живописца.
«Поговорим о его короткой жизни и творчестве, его характере и взаимоотношениях с современниками и, конечно, о гениальных работах, которые в самых знаменитых музеях мира являются жемчужинами коллекции», — сообщили организаторы.
Хамелеон рок-музыки:
Рафаэль — один из представителей искусства эпохи Высокого Возрождения. За свою недолгую жизнь стал одним из самых прославленных и богатых художников Италии. Его картина «Сикстинская Мадонна» — одно из самых узнаваемых произведений искусства в мировой истории.
Начало лекции в 18:00. Встреча пройдет по улице Ишунина, 2. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
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