Краснодарцев приглашают на лекцию «Почему я не люблю Рафаэля»

Искусствовед и галерист Марина Тевзадзе расскажет о своем отношении к известному итальянскому художнику и живописцу (12+)

Культурное пространство «Спутник» анонсировало на 5 апреля лекцию «Почему я не люблю Рафаэля». Искусствовед и галерист Марина Тевзадзе расскажет о творчестве знаменитого итальянского художника и живописца.

«Поговорим о его короткой жизни и творчестве, его характере и взаимоотношениях с современниками и, конечно, о гениальных работах, которые в самых знаменитых музеях мира являются жемчужинами коллекции», — сообщили организаторы.