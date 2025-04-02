Галицкий больше не значится в списке тысячи богатейших людей планеты по версии Forbes
Сергей Галицкий опустился на 1141 позицию в новом рейтинге Forbes
1 апреля журнал Forbes опубликовал новый список самых богатых людей планеты за 2025 год. В него вошли 3 тыс. 28 миллиардеров, общее состояние которых оценивают в 16 трлн долларов.
Лидером мирового рейтинга стал владелец компаний Tesla, SpaceX и xAI Илон Маск. Специалисты оценили его состояние в 342 млрд долларов. Это на 147 млрд больше, чем в прошлом году.
Следом идут директор компании Meta* Марк Цукерберг (216 млрд долларов), основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос (215 млрд долларов), основатель программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон (192 млрд долларов), владелец холдинга LVMH — Givenchy, Fendi, Bulgari, Hublot, Tiffany & Co. и другие Бернар Арно и семья (178 млрд долларов).
Сергей Галицкий или Илон Маск:
Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий занимает 1141 место. Годом ранее он был 991-м. Состояние бизнесмена оценивают в 3,2 млрд долларов. Это на 100 млн долларов меньше, чем годом ранее.
Кроме Галицкого, в список Forbes попали еще три богача из Краснодарского края. 92 место занял основатель промышленной группы «Базовый элемент» Олег Дерипаска из Усть-Лабинска. Его состояние оценивают в 3,9 млрд долларов. На 1947 месте значится основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский (1,7 млрд долларов) из Новороссийска. 2356 место занял основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев (1,4 млрд долларов) тоже из Новороссийска.
Список богатейших российских миллиардеров возглавляет акционер «Лукойла» Вагит Аликперов (28,7 млрд долларов).
По данным Forbes за год количество миллиардеров из России в мировом рейтинге Forbes выросло на 21 человека. Всего от РФ их 146.
Как писали Юга.ру, Сергей Галицкий больше не входит в число богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.