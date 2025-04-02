Галицкий больше не значится в списке тысячи богатейших людей планеты по версии Forbes

Сергей Галицкий опустился на 1141 позицию в новом рейтинге Forbes

1 апреля журнал Forbes опубликовал новый список самых богатых людей планеты за 2025 год. В него вошли 3 тыс. 28 миллиардеров, общее состояние которых оценивают в 16 трлн долларов.

Лидером мирового рейтинга стал владелец компаний Tesla, SpaceX и xAI Илон Маск. Специалисты оценили его состояние в 342 млрд долларов. Это на 147 млрд больше, чем в прошлом году.

Следом идут директор компании Meta* Марк Цукерберг (216 млрд долларов), основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос (215 млрд долларов), основатель программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон (192 млрд долларов), владелец холдинга LVMH — Givenchy, Fendi, Bulgari, Hublot, Tiffany & Co. и другие Бернар Арно и семья (178 млрд долларов).