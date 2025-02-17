Сергей Галицкий больше не входит в число богатейших людей мира

Владелец ФК «Краснодар» и основатель сети «Магнит» выбыл из списка 500 самых богатых людей мира

17 февраля агентство Bloomberg опубликовало очередной «Индекс миллиардеров». Эксперты рассчитывают его на основе стоимости акций компаний. Основатель торговой сети «Магнит» и ФК «Краснодар» Сергей Галицкий выбыл из рейтинга 500 богатейших людей планеты. Еще 11 февраля он находился на 492 месте, а его состояние оценивалось в 6,54 млрд долларов.

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Лидером списка остается гендиректор Tesla Илон Маск с капиталом в 398 млрд долларов. За ним следуют гендиректор Meta* Марк Цукерберг (259 млрд долларов) и основатель Amazon Джефф Безос (248 млрд долларов). Самыми богатыми россиянами сейчас являются президент «Норникеля» Владимир Потанин (28,3 млрд долларов и 65 место), основатель «Лукойла» Вагит Алекперов (26,6 млрд долларов и 72 место), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (23,8 млрд долларов и 83 место).