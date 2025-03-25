Сергей Галицкий или Илон Маск? Узнайте, кто вы в мире финансов
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Ответьте на 7 вопросов и мы определим, кто вы из финансового пантеона.
Как вы тратите деньги и умеете ли их копить, склонны ли к импульсивным покупкам или предпочитаете рисковать на финансовом рынке? ВТБ одобряет любой выбор (но напоминает, что хранить деньги под подушкой давно неактуально).
Спасибо, что прошли наш тест!
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Сергей Галицкий или Илон Маск? Узнайте, кто вы в мире финансов
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