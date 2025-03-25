Сергей Галицкий или Илон Маск? Узнайте, кто вы в мире финансов

Ответьте на 7 вопросов и мы определим, кто вы из финансового пантеона.

Как вы тратите деньги и умеете ли их копить, склонны ли к импульсивным покупкам или предпочитаете рисковать на финансовом рынке? ВТБ одобряет любой выбор (но напоминает, что хранить деньги под подушкой давно неактуально).