Сергей Галицкий или Илон Маск? Узнайте, кто вы в мире финансов

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Вся Россия

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  • © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру. Использованы фото TedConference, flickr.com (Creative Commons), Юга.ру
    © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру. Использованы фото TedConference, flickr.com (Creative Commons), Юга.ру

Ответьте на 7 вопросов и мы определим, кто вы из финансового пантеона.

Как вы тратите деньги и умеете ли их копить, склонны ли к импульсивным покупкам или предпочитаете рисковать на финансовом рынке? ВТБ одобряет любой выбор (но напоминает, что хранить деньги под подушкой давно неактуально).

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Сергей Галицкий или Илон Маск? Узнайте, кто вы в мире финансов

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