Хамелеон рок-музыки. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Дэвида Боуи

Краснодарский край

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  • Кадр из клипа на песню Let's Dance © Скриншот видео с Rutube-канала «Восьмидесятые»
    Кадр из клипа на песню Let's Dance © Скриншот видео с Rutube-канала «Восьмидесятые»

В Краснодаре 10 апреля состоится лекция о творчестве британского рок-музыканта Дэвида Боуи (16+)

Центр «Пятница» анонсировал на 10 апреля встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о британском рок-музыканте, певце и авторе песен.

Программа:

  • рассказ о раннем периоде творчества Д'вида Боуи;
  • прослушивание на оригинальном фирменном виниле песен с альбомов Space Oddity (1969), Hunky Dory (1971), The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972);
  • разбор музыкально-художественных приемов, расшифровка образов и смыслов в текстах песен;
  • интерактивный анализ: ваши мысли и впечатления, обсуждение, ответы на вопросы.

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«В преддверии Дня космонавтики хорошо бы послушать записи «человека, упавшего на Землю» и узнать о нем много интересного», — приглашают организаторы.

Дэвида Боуи называли хамелеоном рок-музыки. Он не подстраивался под мейнстрим, а скорее шел в авангарде актуальных музыкальных направлений. Занимает 29-е место в рейтинге «100 величайших британцев».

Начало в 19:00. Лекция пройдет по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 800 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.

Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance, The Beatles, Ozric Tentacles, Kate Bush.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12 апреля состоится специальный показ приключенческого полнометражного мультфильма «Порко Россо».

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