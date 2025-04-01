Хамелеон рок-музыки. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Дэвида Боуи
В Краснодаре 10 апреля состоится лекция о творчестве британского рок-музыканта Дэвида Боуи (16+)
Центр «Пятница» анонсировал на 10 апреля встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о британском рок-музыканте, певце и авторе песен.
Программа:
- рассказ о раннем периоде творчества Д'вида Боуи;
- прослушивание на оригинальном фирменном виниле песен с альбомов Space Oddity (1969), Hunky Dory (1971), The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972);
- разбор музыкально-художественных приемов, расшифровка образов и смыслов в текстах песен;
- интерактивный анализ: ваши мысли и впечатления, обсуждение, ответы на вопросы.
«В преддверии Дня космонавтики хорошо бы послушать записи «человека, упавшего на Землю» и узнать о нем много интересного», — приглашают организаторы.
Дэвида Боуи называли хамелеоном рок-музыки. Он не подстраивался под мейнстрим, а скорее шел в авангарде актуальных музыкальных направлений. Занимает 29-е место в рейтинге «100 величайших британцев».
Начало в 19:00. Лекция пройдет по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 800 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.
Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance, The Beatles, Ozric Tentacles, Kate Bush.
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