Хамелеон рок-музыки. В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Дэвида Боуи

В Краснодаре 10 апреля состоится лекция о творчестве британского рок-музыканта Дэвида Боуи (16+)

Центр «Пятница» анонсировал на 10 апреля встречу из серии «Музыкальные истории». Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов расскажет о британском рок-музыканте, певце и авторе песен.

«В преддверии Дня космонавтики хорошо бы послушать записи «человека, упавшего на Землю» и узнать о нем много интересного», — приглашают организаторы.

Дэвида Боуи называли хамелеоном рок-музыки. Он не подстраивался под мейнстрим, а скорее шел в авангарде актуальных музыкальных направлений. Занимает 29-е место в рейтинге «100 величайших британцев».

Начало в 19:00. Лекция пройдет по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 800 рублей. Подробности можно уточнить у организаторов.

Ранее Сергей Острицов проводил встречи, посвященные творчеству Pink Floyd, Бьорк, Dead Can Dance, The Beatles, Ozric Tentacles, Kate Bush.