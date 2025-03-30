В Японском саду Краснодара пройдет цикл лекций о знаменитых художниках

Стало известно, какие лекции состоятся в апреле в Японском саду парка «Краснодар» (14+)

Парк «Краснодар» опубликовал апрельское расписание лекций из цикла «Японское искусство».

12 апреля в 17:00 в фокусе обсуждения будет Исаму Ногучи ‒ выдающийся ландшафтный дизайнер, работавший в стиле монументального авангардистского ориентализма.

13 апреля в 13:00 состоится рассказ о творчестве Яёи Кусамы ‒ яркой представительнице поп-арта, минимализма и абстрактного импрессионизма, которая сама себя называет «навязчивой художницей».

13 апреля в 17:00 главным героем лекции станет Такаси Мураками, дизайнер, который своим творчеством пытался стереть границы между элитарным и массовым искусством, а также изобрел культурный феномен «суперфлэт».

Рассказывать об этих художниках будут краснодарский скульптор Валерий Пчелин и арт-продюсер Анна Пчелина. Место ‒ народный дом Коминка Японского сада. К слову, билеты на лекцию также дают возможность без очереди пройти в Японский сад.