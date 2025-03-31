Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о судебных поединках
В Краснодаре обсудят эволюцию дуэли от схватки до поединка чести (16+)
Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 4 апреля лекцию «Особенности судебных поединков в историческом фехтовании». Встречу проводит юрист Владимир Куксин.
Программа:
- появление судебного поединка и причина исчезновения;
- эволюция дуэли от схватки до поединка чести;
- дуэль в России в начале 20 века;
- «Дуэльный кодекс» 1913 года.
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Лекция начнется в 19:00 по улице Красной, 43. Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация.
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