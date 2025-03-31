Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о судебных поединках

Судебный поединок — один из способов разрешения споров. Обычно использовался в случаях, когда установить истину путем допроса свидетелей было невозможно, но ни одна из сторон не признавала своей неправоты.

Лекция начнется в 19:00 по улице Красной, 43. Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация.