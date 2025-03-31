Краснодарцев приглашают на бесплатную лекцию о судебных поединках

Краснодарский край

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  • Судебный поединок в Аугсбурге (1409), рисунок Йёрга Броя младшего из фехтовального трактата Пауля Гектора Майра, около 1544 года © Изображение является общественным достоянием
    Судебный поединок в Аугсбурге (1409), рисунок Йёрга Броя младшего из фехтовального трактата Пауля Гектора Майра, около 1544 года © Изображение является общественным достоянием

В Краснодаре обсудят эволюцию дуэли от схватки до поединка чести (16+)

Арт-резиденция «Дом книги» анонсировала на 4 апреля лекцию «Особенности судебных поединков в историческом фехтовании». Встречу проводит юрист Владимир Куксин.

Программа:

  • появление судебного поединка и причина исчезновения;
  • эволюция дуэли от схватки до поединка чести;
  • дуэль в России в начале 20 века;
  • «Дуэльный кодекс» 1913 года.

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Судебный поединок — один из способов разрешения споров. Обычно использовался в случаях, когда установить истину путем допроса свидетелей было невозможно, но ни одна из сторон не признавала своей неправоты.

Лекция начнется в 19:00 по улице Красной, 43. Участие бесплатное, нужна предварительная регистрация.

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара в апреле пройдет цикл лекций о знаменитых художниках.

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