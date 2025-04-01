В апреле жителей Краснодарского края ждет самая короткая рабочая неделя в 2025 году. Будут ли выходные перед «майскими»?

В России рабочая неделя перед майскими праздниками продлится с 28 по 30 апреля. Объявят ли на Кубани дополнительный выходной?

В производственном календаре 2025 года в апреле у россиян нет официальных праздничных выходных дней. В апреле будет 22 рабочих дня и восемь выходных. Самая короткая рабочая неделя апреля в России продлится всего 3 дня — с 28 по 30 апреля. При этом 30-го будет сокращенный рабочий день.

Производственный календарь — это график, в котором указаны рабочие, праздничные и выходные дни в году. Документ согласует Правительство России и Минтруд.

На 29 апреля в 2025 году (девятый день после Пасхи) в России выпадает Радоница — день поминовения усопших.



В 2023 году депутаты Заксобрания Краснодарского края приняли решение сделать Радоницу официальным нерабочим днем в регионе. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев лишь рекомендовал работодателям давать сотрудникам выходной.

В приложении к тексту закона дни Радоницы указаны до 2053 года. Поэтому жители Кубани могут расчитывать на дополнительный выходной.