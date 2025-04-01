В апреле жителей Краснодарского края ждет самая короткая рабочая неделя в 2025 году. Будут ли выходные перед «майскими»?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

В России рабочая неделя перед майскими праздниками продлится с 28 по 30 апреля. Объявят ли на Кубани дополнительный выходной?

В производственном календаре 2025 года в апреле у россиян нет официальных праздничных выходных дней. В апреле будет 22 рабочих дня и восемь выходных.

Самая короткая рабочая неделя апреля в России продлится всего 3 дня — с 28 по 30 апреля. При этом 30-го будет сокращенный рабочий день.

Производственный календарь — это график, в котором указаны рабочие, праздничные и выходные дни в году. Документ согласует Правительство России и Минтруд.

На 29 апреля в 2025 году (девятый день после Пасхи) в России выпадает Радоница — день поминовения усопших.

В 2023 году депутаты Заксобрания Краснодарского края приняли решение сделать Радоницу официальным нерабочим днем в регионе. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев лишь рекомендовал работодателям давать сотрудникам выходной.

В приложении к тексту закона дни Радоницы указаны до 2053 года. Поэтому жители Кубани могут расчитывать на дополнительный выходной.

На Кубани в Пасху общественный транспорт будет работать всю ночь:

Напомним, в 2024 году россияне отдыхали с 28 апреля по 1 мая включительно.

Как писали Юга.ру, в Ставропольском крае объявили еще один дополнительный выходной перед майскими праздниками.

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В апреле жителей Краснодарского края ждет самая короткая рабочая неделя в 2025 году. Будут ли выходные перед «майскими»?
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