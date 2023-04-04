Губернатор Кубани рекомендовал сделать 25 апреля нерабочим днем из-за Радоницы
Вениамин Кондратьев подписал постановление с рекомендацией дать сотрудникам выходной. Для чиновников также установили нерабочий день
3 апреля Вениамин Кондратьев подписал постановление. В нем он рекомендует работодателям Краснодарского края сделать 25 апреля выходным днем в честь Радоницы.
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«В этот день мы поминаем близких, которых уже нет рядом с нами. Традиционно на Кубани рекомендуем работодателям сделать для сотрудников этот день нерабочим», — сообщил губернатор в Telegram.
В постановлении сказано, что в администрации и органах исполнительной власти 25 апреля также установят нерабочий день.
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