Губернатор Кубани рекомендовал сделать 25 апреля нерабочим днем из-за Радоницы

«В этот день мы поминаем близких, которых уже нет рядом с нами. Традиционно на Кубани рекомендуем работодателям сделать для сотрудников этот день нерабочим», — сообщил губернатор в Telegram.



В постановлении сказано, что в администрации и органах исполнительной власти 25 апреля также установят нерабочий день.