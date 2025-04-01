В Краснодаре состоится премьера спектакля «Медея»

«Медея» — это вечный конфликт, неутолимая жажда власти и неугасающий пожар в душе. Это отчаянная попытка вырваться из темницы собственного мира, сплетенного из боли и воспоминаний», — рассказали организаторы.

Центр психологии и искусства «Люди-игры» анонсировал на 12-13 апреля премьерные показы спектакля «Медея» по мотивам одноименной пьесы Жана Ануя. Это итоговая работа базового актерского курса ACT. LAB 20.

«Медея» Ануя основана на сюжете трагедии Еврипида. Эта женщина — дочь царя Колхиды и колдунья. Влюбившись в предводителя аргонавтов Ясона, она помогла тому украсть у отца Золотое руно. Известный французский драматург Жан Ануй рассказывает историю жизни Язона и Медеи спустя 10 лет

Режиссером спектакля выступила Екатерина Корецкая.

Начало показов в 19:00 по улице Красноармейской, 45. Стоимость билетов 1000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.