В Краснодаре покажут аниме Миядзаки за пять дней до старта всероссийского проката

Краснодарский край

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  • Кадр из мультфильма «Порно Россо» © Скриншот видео с Rutube-канала «ФАРТОВЫЙ-TLT»
    Кадр из мультфильма «Порно Россо» © Скриншот видео с Rutube-канала «ФАРТОВЫЙ-TLT»

12 апреля киноклуб «Монитор» устроит в Краснодаре предпремьерный показ приключенческого японского мультфильма «Порко Россо»

Киноклуб «Монитор» анонсировал на 12 апреля специальный показ «Порко Россо» (16+) — приключенческого полнометражного мультфильма японской студии Ghibli. Киноленту за авторством легендарного Хаяо Миядзаки покажут за пять дней до старта широкого всероссийского проката. По окончании просмотра запланировано обсуждение увиденного с исследователем анимации Владом Балабановым.

Аниме «Порко Россо» было выпущено в 1992 году. В центре сюжета — отважный летчик, герой Первой мировой войны, который при помощи злых чар был превращен в прямоходящую антропоморфную свинью. Спустя 33 года после выхода мультфильм впервые будет демонстрироваться на больших экранах нашей страны.

Ранее на этой неделе стало известны детали о новом спектакле «Одного Театра» и о сиквеле блокбастера «Чебурашка».

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В Краснодаре покажут аниме Миядзаки за пять дней до старта всероссийского проката
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