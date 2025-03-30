В Краснодаре покажут аниме Миядзаки за пять дней до старта всероссийского проката

Киноклуб «Монитор» анонсировал на 12 апреля специальный показ «Порко Россо» (16+) — приключенческого полнометражного мультфильма японской студии Ghibli. Киноленту за авторством легендарного Хаяо Миядзаки покажут за пять дней до старта широкого всероссийского проката. По окончании просмотра запланировано обсуждение увиденного с исследователем анимации Владом Балабановым.

Аниме «Порко Россо» было выпущено в 1992 году. В центре сюжета — отважный летчик, герой Первой мировой войны, который при помощи злых чар был превращен в прямоходящую антропоморфную свинью. Спустя 33 года после выхода мультфильм впервые будет демонстрироваться на больших экранах нашей страны.