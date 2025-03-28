Краснодарский «Один театр» поставит спектакль «Правда». О чем он и когда премьера?
Режиссер Арсений Фогелев готовит в «Одном театре» новый спектакль. Премьера состоится 11, 12 и 13 апреля (18+)
Пресс-служба «Одного театра» сообщила Юга.ру о подготовке нового спектакля «Правда». Спектакль поставил главный режиссер Театра драмы им. Горького и один из основателей «Одного театра» Арсений Фогелев.
В постановке заняты актеры Татьяна Башкова, Виталий Борисов, Дарья Женихова и актер Молодежного театра Краснодара Александр Теханович.
В театре не раскрывают других подробностей, а лишь публикуют цитаты из пьесы:
— Я покажусь наивной, но иногда мне кажется, что все в мире было бы гораздо легче, если бы все говорили друг другу только правду.
— Это был бы кошмар, Алиса! Это был бы настоящий кошмар. Если в один прекрасный день люди перестанут друг другу врать, на земле не останется ни одной семейной пары. И в какой-то степени это будет означать конец цивилизации.
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«Правда» — история про любовный четырехугольник, в который попадают две семейные пары — Мишель и Лоранс, Поль и Алиса. Пьеса поднимает вечный риторический вопрос: что лучше — горькая правда или сладкая ложь? И существует ли «ложь во благо»?
Пьесу написал французский писатель, драматург и режиссер Флориан Зеллер, получивший мировую известность по фильму «Отец», где он был и автором пьесы, и режиссером. Картину номинировали на шесть «Оскаров», а забрала она две статуэтки — за лучшую мужскую роль Энтони Хопкинса и за лучший сценарий.
Премьера спектакля «Правда» пройдет 11, 12 и 13 апреля. Билеты от 900 до 1700 рублей уже в продаже. «Один театр» находится улице Коммунаров, 268, литер В.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре состоится премьера спектакля «Купе №3».