Краснодарский «Один театр» поставит спектакль «Правда». О чем он и когда премьера?

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Режиссер Арсений Фогелев готовит в «Одном театре» новый спектакль. Премьера состоится 11, 12 и 13 апреля (18+)

Пресс-служба «Одного театра» сообщила Юга.ру о подготовке нового спектакля «Правда». Спектакль поставил главный режиссер Театра драмы им. Горького и один из основателей «Одного театра» Арсений Фогелев.

В постановке заняты актеры Татьяна Башкова, Виталий Борисов, Дарья Женихова и актер Молодежного театра Краснодара Александр Теханович.

В театре не раскрывают других подробностей, а лишь публикуют цитаты из пьесы:

— Я покажусь наивной, но иногда мне кажется, что все в мире было бы гораздо легче, если бы все говорили друг другу только правду.

— Это был бы кошмар, Алиса! Это был бы настоящий кошмар. Если в один прекрасный день люди перестанут друг другу врать, на земле не останется ни одной семейной пары. И в какой-то степени это будет означать конец цивилизации.

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«Правда» — история про любовный четырехугольник, в который попадают две семейные пары — Мишель и Лоранс, Поль и Алиса. Пьеса поднимает вечный риторический вопрос: что лучше — горькая правда или сладкая ложь? И существует ли «ложь во благо»?

Пьесу написал французский писатель, драматург и режиссер Флориан Зеллер, получивший мировую известность по фильму «Отец», где он был и автором пьесы, и режиссером. Картину номинировали на шесть «Оскаров», а забрала она две статуэтки — за лучшую мужскую роль Энтони Хопкинса и за лучший сценарий.

Премьера спектакля «Правда» пройдет 11, 12 и 13 апреля. Билеты от 900 до 1700 рублей уже в продаже. «Один театр» находится улице Коммунаров, 268, литер В.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре состоится премьера спектакля «Купе №3».

Афиша Краснодар Театры

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