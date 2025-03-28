Краснодарский «Один театр» поставит спектакль «Правда». О чем он и когда премьера?

Пресс-служба «Одного театра» сообщила Юга.ру о подготовке нового спектакля «Правда». Спектакль поставил главный режиссер Театра драмы им. Горького и один из основателей «Одного театра» Арсений Фогелев.

В постановке заняты актеры Татьяна Башкова, Виталий Борисов, Дарья Женихова и актер Молодежного театра Краснодара Александр Теханович.

В театре не раскрывают других подробностей, а лишь публикуют цитаты из пьесы:

— Я покажусь наивной, но иногда мне кажется, что все в мире было бы гораздо легче, если бы все говорили друг другу только правду.



— Это был бы кошмар, Алиса! Это был бы настоящий кошмар. Если в один прекрасный день люди перестанут друг другу врать, на земле не останется ни одной семейной пары. И в какой-то степени это будет означать конец цивилизации.