В Ставрополе появились экскурсии в дореволюционную баню, которую называют «Третьяковкой»

В Ставрополе начали проводить экскурсии с парением в общественную баню XIX века

Экскурсантов знакомят с банной традицией, учат правильно париться и угощают травяными чаями. Встречи планируют проводить регулярно, в том числе для мужчин.

Туристско-информационный центр Ставрополя сообщил , что запустил экскурсии «Парение с погружением в историю бани № 1, той самой Третьяковки XIX века». Каждый четверг организаторы собирают женские группы.

Экскурсии организуют для групп до 10 человек. Количество участников может меняться, от этого будет зависеть стоимость участия. Возрастное ограничение 12+.

Общественную баню №1 в конце XIX века на пересечении проспекта Октябрьской Революции и улицы Ленина построил представитель известного купеческого рода Иосиф Третьяков. Здание возвели из красного кирпича, пол выложили голландской плиткой. Из Германии доставили паровой котел фирмы «Сименсъ и Гальске», дизель и динамо-машину.

В бане Третьякова были дворянские номера с ваннами и душем, они делились на мужские и женские. Обеспеченным клиентам предоставляли белье и мыло разных сортов.

Современный адрес бани — улица Ленина, 211.