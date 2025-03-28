В Ставрополе появились экскурсии в дореволюционную баню, которую называют «Третьяковкой»
В Ставрополе начали проводить экскурсии с парением в общественную баню XIX века
Туристско-информационный центр Ставрополя сообщил, что запустил экскурсии «Парение с погружением в историю бани № 1, той самой Третьяковки XIX века». Каждый четверг организаторы собирают женские группы.
Экскурсантов знакомят с банной традицией, учат правильно париться и угощают травяными чаями. Встречи планируют проводить регулярно, в том числе для мужчин.
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Экскурсии организуют для групп до 10 человек. Количество участников может меняться, от этого будет зависеть стоимость участия. Возрастное ограничение 12+.
Общественную баню №1 в конце XIX века на пересечении проспекта Октябрьской Революции и улицы Ленина построил представитель известного купеческого рода Иосиф Третьяков. Здание возвели из красного кирпича, пол выложили голландской плиткой. Из Германии доставили паровой котел фирмы «Сименсъ и Гальске», дизель и динамо-машину.
В бане Третьякова были дворянские номера с ваннами и душем, они делились на мужские и женские. Обеспеченным клиентам предоставляли белье и мыло разных сортов.
Современный адрес бани — улица Ленина, 211.
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