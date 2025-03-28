В Ставрополе появились экскурсии в дореволюционную баню, которую называют «Третьяковкой»

Ставропольский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Туристско-информационный центр Ставрополя»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Туристско-информационный центр Ставрополя»

В Ставрополе начали проводить экскурсии с парением в общественную баню XIX века

Туристско-информационный центр Ставрополя сообщил, что запустил экскурсии «Парение с погружением в историю бани № 1, той самой Третьяковки XIX века». Каждый четверг организаторы собирают женские группы.

Экскурсантов знакомят с банной традицией, учат правильно париться и угощают травяными чаями. Встречи планируют проводить регулярно, в том числе для мужчин.

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Экскурсии организуют для групп до 10 человек. Количество участников может меняться, от этого будет зависеть стоимость участия. Возрастное ограничение 12+.

Общественную баню №1 в конце XIX века на пересечении проспекта Октябрьской Революции и улицы Ленина построил представитель известного купеческого рода Иосиф Третьяков. Здание возвели из красного кирпича, пол выложили голландской плиткой. Из Германии доставили паровой котел фирмы «Сименсъ и Гальске», дизель и динамо-машину.

В бане Третьякова были дворянские номера с ваннами и душем, они делились на мужские и женские. Обеспеченным клиентам предоставляли белье и мыло разных сортов.

Современный адрес бани — улица Ленина, 211.

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