В Ессентуках пройдет фестиваль воздухоплавания. В небо поднимутся 26 воздушных шаров

Фестиваль воздухоплавания пройдет в Ессентуках в конце мая. Его приурочили к 200-летию курорта

Мэр Ессентуков Владимир Крутников сообщил, что с 25 по 27 мая в городе состоится фестиваль воздухоплавания. Мероприятие приурочено к 200-летию курорта. Участие примут 26 аэростатов. Также в планах организовать спортивные полеты, победителей которых наградят призами.

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В рамках фестиваля запланированы десять свободных полетов с видом на каньоны и ущелья Кисловодска, горы Бештау и Железная, источники Ессентуков и Пятигорск. Кроме того, предусмотрены два ночных свечения тепловых аэростатов.