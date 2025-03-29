В Ессентуках пройдет фестиваль воздухоплавания. В небо поднимутся 26 воздушных шаров

Ставропольский край

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  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

Фестиваль воздухоплавания пройдет в Ессентуках в конце мая. Его приурочили к 200-летию курорта

Мэр Ессентуков Владимир Крутников сообщил, что с 25 по 27 мая в городе состоится фестиваль воздухоплавания. Мероприятие приурочено к 200-летию курорта.

Участие примут 26 аэростатов. Также в планах организовать спортивные полеты, победителей которых наградят призами.

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В рамках фестиваля запланированы десять свободных полетов с видом на каньоны и ущелья Кисловодска, горы Бештау и Железная, источники Ессентуков и Пятигорск. Кроме того, предусмотрены два ночных свечения тепловых аэростатов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в 2025 году отменили фестиваль «Лестница в небо». Это произошло из-за действующих в Краснодарском крае ограничений на массовые опен-эйры и сложной логистики.

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