В Краснодаре появился киноклуб «Параллакс». На первой встрече участники посмотрят фильм «Вальс с Баширом» 2008 года

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к мультфильму «Вальс с Баширом» © Скриншот видео с youtube-канала «Александр Самм»
    Кадр из трейлера к мультфильму «Вальс с Баширом» © Скриншот видео с youtube-канала «Александр Самм»

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Образовательный проект Renaissance анонсировал запуск кинопроекта «Параллакс». Первая встреча состоится 29 марта, собравшиеся будут смотреть анимацию «Вальс с Баширом» 2008 года.

«Наша цель — создать сообщество, в котором все желающие смогут изучать кинематограф от его появления в XIX веке до настоящего момента, находить единомышленников во взгляде на странное или непопулярное», — рассказали организаторы.

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«Вальс с Баширом» снял израильский режиссер Ари Фольман. В основе анимационной ленты лежит история ветерана Ливанской войны 1982 года. Главный герой Фольман потерял память и пытается восстановить воспоминания о резне в лагерях для беженцев Сабра и Шатила.

«Вальс с Баширом» — первая мультипликация в истории мирового кинематографа, номинированная на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» и выигравшая «Золотой глобус» в этой же категории. Кроме того, лента выдвигалась на получение «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

После просмотра состоится обсуждение фильма с режиссером Дарьей Феленковой и киноэкспертом Владом Балабановым.

Начало в 20:00. Входной билет стоит 500 рублей. Показ пройдет в арт-пространстве «Маяк» на улице Красной, 100.

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В Краснодаре появился киноклуб «Параллакс». На первой встрече участники посмотрят фильм «Вальс с Баширом» 2008 года
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