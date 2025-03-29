Краснодарский книжный проведет детскую ярмарку. Ждут заявки от участников
В книжном магазине «Бабушка-ракета» пройдет ярмарка товаров, созданных детьми
Книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 19 апреля ярмарку. Дети смогут продать товары, которые сделали сами или вместе с родителями.
Участие в ярмарке возможно только по предварительной записи. Организаторам нужно отправить на номер +7 (918) 696-60-06 имя участника и список товаров для продажи.
Каждый продавец сам организует место реализации товаров. Это могут быть походный раскладной стол или коробки, накрытые тканью. Каждый товар должен стоить не дороже 500 рублей.
Расписание:
- 11:00-13:00 — ярмарка;
- 12:00 — пасхальная мастерская (стоимость участия 200 рублей);
- 13:00 — показ спектакля от кукольного театра Kokoko (бесплатно).
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