Краснодарский книжный проведет детскую ярмарку. Ждут заявки от участников

Книжный магазин «Бабушка-ракета» анонсировал на 19 апреля ярмарку. Дети смогут продать товары, которые сделали сами или вместе с родителями.

Участие в ярмарке возможно только по предварительной записи. Организаторам нужно отправить на номер +7 (918) 696-60-06 имя участника и список товаров для продажи.