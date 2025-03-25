Бесплатные мастер-классы, лекция о моде, спектакль. В Краснодаре впервые пройдет фестиваль апсайклинга

В программе: выставка апсайклинг-изделий (пледы, наволочки, сумки, картины и другие работы из денима), экологичная лотерея, различные активности, спектакль и поэтический вечер.

«Один театр» и экоцентр «Чистая среда» анонсировали на 30 марта фестиваль апсайклинга. Событие будет интересно не только мастерам, но и всем, кто хочет больше узнать о переработке и творческом переосмыслении джинсовых изделий.

В 10:20 начнется беседа «Мода с заботой о будущем». Евгения Слинкина расскажет о быстрой моде, переработке одежды в России и о том, как уменьшить экослед своего гардероба.

В 11:00 стартует активность от Экоцентра. Нужно будет угадывать вторсырье на ощупь в черном ящике.

В 12:00 начнется спектакль «Целофант» — история одного пакетика в жанре клоунады на тему экологии. Необходимо купить билет.

С 15:00 до 17:00 пройдут мастер-классы по апсайклингу из джинсы. Участие бесплатное.

В 17:00 стартует поэтический вечер «Признание» Аллы Мосоловой. Актриса прочтет стихи поэтов Серебряного века и исполнит несколько музыкальных композиций. Необходимо купить билет.

Фестиваль апсайклинга пройдет с 9:40 до 18:00 по улице Коммунаров 268, литер В. Вход свободный.