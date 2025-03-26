В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по рисованию и плетению узлов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Стало известно, какие мастер-классы пройдут в Японском саду парка «Краснодар» 29-30 марта (14+)

Японский сад Краснодара анонсировал серию творческих мастер-классов.

29 марта в 11:00 начнется занятие по росписи шелкового свитка. Участники изобразят на нем майко — юную ученицу гейши.

Читайте также:

30 марта в 11:00 состоится мастер-класс по росписи деревянной куклы кокеши. Она состоит из цилиндрического туловища и прикрепленной к нему головы. По одной из версий, именно кокеши стала прототипом русской матрешки.

В 15:00 можно будет научиться мидзухики — древнему японскому искусству плетения узлов.

«Вы разовьете свое творческое мышление, научившись создавать потрясающие узоры из шнуров. Погрузитесь в историю этого искусства и сможете применить свои навыки в оформлении открыток, писем, причесок и многого другого. Присоединяйтесь к нам и откройте новые горизонты в мире творчества», — приглашают организаторы.

Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 30 марта впервые пройдет фестиваль апсайклинга.

Афиша Краснодар отдых парк «Краснодар» Парки Развлечения События Японский сад

Новости

В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по рисованию и плетению узлов
В Анапе организуют волонтерский лагерь по очищению Бугазской косы от мусора и мазута. Как принять участие?
В Краснодарском крае в 2025 году спрос на детские лагеря упал на 45%. Одна из причин — разлив нефти
«Мусорный оползень» сошел на горящем полигоне под Новороссийском. Пожар продолжается две недели
Краснодарский край потерял 15 позиций в экологическом рейтинге с лета 2024 года. Это произошло из-за разлива нефти
В Краснодаре растенишная «Ботанка» вновь откроет магазин после пожара

Лента новостей

Как я побывала в Камбодже и исполнила свою мечту
Вчера, 12:42
Как я побывала в Камбодже и исполнила свою мечту
Что видела в стране кхмеров и сколько стоило путешествие
Сергей Галицкий или Илон Маск?
Вчера, 12:25 Реклама
Сергей Галицкий или Илон Маск?
Узнайте, кто вы в мире финансов
Как в гонке за технологиями сохранить комфорт
Вчера, 11:59 Реклама
Как в гонке за технологиями сохранить комфорт
В Краснодаре лидеры строительной индустрии обсудили тенденции рынка

Реклама на сайте