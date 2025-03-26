В Японском саду Краснодара пройдут мастер-классы по рисованию и плетению узлов

29 марта в 11:00 начнется занятие по росписи шелкового свитка. Участники изобразят на нем майко — юную ученицу гейши.

30 марта в 11:00 состоится мастер-класс по росписи деревянной куклы кокеши. Она состоит из цилиндрического туловища и прикрепленной к нему головы. По одной из версий, именно кокеши стала прототипом русской матрешки.

В 15:00 можно будет научиться мидзухики — древнему японскому искусству плетения узлов.

«Вы разовьете свое творческое мышление, научившись создавать потрясающие узоры из шнуров. Погрузитесь в историю этого искусства и сможете применить свои навыки в оформлении открыток, писем, причесок и многого другого. Присоединяйтесь к нам и откройте новые горизонты в мире творчества», — приглашают организаторы.

Билеты доступны на сайте Японского сада в разделе «Афиша мероприятий». Участникам нужно подойти за 10 минут до начала мероприятия к воротам Карамон.